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Vila Nova x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela Série B

Duelo em Goiânia coloca frente a frente equipes em momentos distintos na classificação e pode influenciar a sequência da competição; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 28/08/2026 às 13:49
Imagem do jogo entre Vila Nova e Ponte Preta pela Série B 2026
Imagem do jogo entre Vila Nova e Ponte Preta pela Série B 2026 - Roberto Corrêa/ Vila Nova F.C.

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Vila Nova e Ceará se enfrentam neste domingo (30), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Tigre entra em campo na terceira colocação, com 41 pontos após 24 partidas, enquanto o Vozão ocupa o 17º lugar, com 28 pontos, e busca deixar a zona de rebaixamento.

A partida terá transmissão da ESPN, do Disney+ e, gratuitamente, pelos canais SportyNet e X Sports no YouTube.

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Equipes vivem momentos distintos na Série B

O Vila Nova chega para a rodada na parte de cima da tabela e tenta manter sua posição entre os primeiros colocados da competição.

Do outro lado, o Ceará tenta aproveitar o resultado positivo da rodada anterior. O Alvinegro de Porangabuçu venceu o Londrina por 2 a 1, na Arena Castelão, e busca pontuar fora de casa para iniciar uma reação na luta contra o rebaixamento.

O meio-campista Richardson afirmou estar em condições físicas para a partida e destacou a necessidade de o elenco encontrar maior regularidade na sequência do campeonato.

Preparação do Vozão para o desafio em Goiânia

O Ceará realizou uma semana de preparação voltada para o compromisso no Centro-Oeste. Foram programadas seis atividades físicas e táticas, com cinco treinamentos realizados antes da viagem.

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A última atividade em Fortaleza aconteceu na manhã de sexta-feira (28), no Centro de Treinamento Carlos de Alencar Pinto. A delegação seguiu para Goiânia no fim da tarde, com chegada prevista para as 23h50.

O treino de ajustes finais está programado para o sábado (29), nas instalações do Centro de Treinamento do Goiás.

Uma das novidades para o confronto é o retorno do meio-campista Matheus Zanocelo. Recuperado de problemas físicos, o jogador participou normalmente dos trabalhos durante a semana e foi relacionado para a viagem.

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Onde assistir ao jogo ao vivo

O confronto entre Vila Nova e Ceará terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.

Também será possível acompanhar a partida gratuitamente no YouTube, através dos canais SportyNet e X Sports.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
  • Assistentes: Luís Carlos de França Costa (RN) e Fernanda Kruger (MT)
  • Quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)
  • VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

O confronto será o primeiro jogo profissional do Ceará apitado por Leonardo Willers Lorenzatto. Em 13 partidas oficiais realizadas em 2026, envolvendo competições como as Séries B, C e D, Copa do Brasil e Copa Verde, o árbitro distribuiu 61 cartões amarelos e quatro vermelhos.

A média é de cinco cartões por jogo. Apesar do número de advertências, o árbitro ainda não marcou nenhum pênalti nas 13 partidas que comandou nesta temporada.

Ingressos para o duelo no OBA

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma ingressosa.com e em pontos físicos de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

  • Setor B: R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia-entrada.
  • Setor A: R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia-entrada.
  • Setor C, destinado à torcida visitante: R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia-entrada.
  • Camarotes: R$ 120,00.

Torcedores com planos ativos do Sócio Tigrão nas categorias Rubi, Ouro e Prata têm acesso aos respectivos setores.

Ficha Técnica

  • Jogo: Vila Nova x Ceará
  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 25ª rodada
  • Data: 30 de agosto de 2026 (domingo)
  • Horário: 18h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN, Disney+, SportyNet e X Sports no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.