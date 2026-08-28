Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

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Rubro-Negro entra em campo buscando se aproximar da liderança; equipe comandada por Leonardo Jardim está a seis pontos do Palmeiras

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Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Rubro-Negro entra em campo buscando se aproximar da liderança. Com 45 pontos e um jogo a menos, a equipe comandada por Leonardo Jardim está a seis pontos do Palmeiras, líder da competição.

Do outro lado, o Botafogo tenta reagir após uma sequência de resultados negativos no Brasileirão e chega para o clássico sob comando interino de Rodrigo Bellão.

Clássico carioca reúne objetivos distintos na tabela

O Flamengo tenta se reabilitar após a derrota de virada por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão. Antes do revés, o time havia vencido o próprio Cruzeiro por 2 a 1 pela Copa Libertadores e goleado o Mirassol por 5 a 1 no Campeonato Brasileiro.

Eliminado anteriormente da Copa do Brasil, o clube rubro-negro teve a semana livre para preparação e recuperação física. Leonardo Jardim, porém, terá desfalques importantes. Bruno Henrique está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Cebolinha e Wallace Yan também estão indisponíveis.

Léo Pereira, poupado anteriormente por fadiga, pode retornar. Já Nicolás de la Cruz, Vitão e Alex Sandro seguem em processo de recuperação e passam por avaliações antes da definição dos relacionados. Gonzalo Plata também vive uma situação indefinida em meio às negociações para uma possível transferência ao Dínamo de Moscou.

O Botafogo ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos e uma partida a menos. O Alvinegro soma um empate e duas derrotas nas últimas três rodadas e vem de uma derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR, no Nilton Santos.

O momento também provocou mudanças na comissão técnica. Após a sequência negativa e os 10 gols sofridos nos últimos quatro jogos, Franclim Carvalho deixou o comando da equipe. Rodrigo Bellão assume interinamente para o clássico no Maracanã.

Onde acompanhar a transmissão do confronto

O clássico terá transmissão da TV Globo em parte da rede, além do Premiere, no sistema pay-per-view. O duelo também poderá ser acompanhado gratuitamente pela GeTV, no YouTube.

Também haverá opções digitais por meio do Globoplay.

Prováveis escalações para o duelo no Maracanã

Flamengo — Técnico: Leonardo Jardim

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Botafogo — Técnico interino: Rodrigo Bellão

Gabriel Batista; Vitinho (ou Mateo Ponte), Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Medina, Danilo e Montoro; Danilo Pereira e Arthur Cabral.

Retrospecto recente aumenta a pressão no clássico

O Flamengo chega ao confronto com uma sequência de seis partidas sem derrota diante do Botafogo. Nos confrontos mais recentes, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 no Brasileirão de 2026, por 2 a 1 no Campeonato Estadual de 2026 e por 3 a 0 no Brasileirão de 2025.

Apesar do retrospecto recente, o Botafogo defende uma marca como visitante: o Alvinegro não perde para o Flamengo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro desde 2019.

Pedro também entra em campo com uma marca relevante na temporada. O atacante se tornou o primeiro jogador a alcançar 30 participações diretas em gols em 2026 e já marcou cinco vezes contra o Botafogo ao longo da carreira.

Interdições e esquema especial nos arredores do estádio

O entorno do Maracanã terá um esquema especial de trânsito para o clássico. As primeiras interdições estão previstas para começar às 13h, com bloqueios em vias como a Rua Professor Eurico Rabelo, trechos da Avenida Maracanã, Rua Mata Machado e o Viaduto Oduvaldo Cozzi.

A partir das 13h30, também estão previstos bloqueios na Avenida Rei Pelé, Avenida Professor Manoel de Abreu e Rua Dona Zulmira. O esquema contará com policiais militares, 47 orientadores de tráfego e monitoramento em tempo real pelo COR-Rio.

Ficha técnica