CRB x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B

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Duas equipes chegam para o duelo após derrotas na rodada anterior. O Tigre ocupa a segunda colocação, com 44 pontos, enquanto o Galo aparece em sétimo

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CRB e Criciúma se enfrentam neste domingo (30), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes chegam para o duelo após derrotas na rodada anterior. O Tigre ocupa a segunda colocação, com 44 pontos, enquanto o Galo aparece em sétimo lugar, com 36 pontos, próximo da zona de classificação.

O confronto também coloca frente a frente equipes que buscam objetivos importantes na parte superior da tabela. O time catarinense tenta se aproximar da liderança, enquanto os alagoanos buscam reagir diante de sua torcida.

Disputa no Rei Pelé reúne equipes próximas do grupo de cima

O CRB vinha de uma sequência de sete partidas sem derrota desde a chegada do técnico Fábio Matias. A série, no entanto, foi interrompida na rodada passada, quando a equipe abriu o placar com Thiaguinho, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul.

Com 36 pontos, o clube alagoano ocupa a sétima posição e tenta aproveitar a sequência de partidas em Maceió para se aproximar novamente do grupo dos seis melhores.

O Criciúma também busca recuperação. O time catarinense perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza e deixou a liderança da competição. Mesmo assim, permanece na segunda posição, com 44 pontos, apenas um atrás do Juventude.

Nos últimos cinco jogos, o Tigre conquistou uma vitória, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas. Ainda assim, a campanha geral mantém o clube na disputa pelas primeiras posições.

Onde assistir CRB x Criciúma ao vivo

CRB x Criciúma terá transmissão ao vivo pela RedeTV! e pela ESPN. A partida também poderá ser acompanhada pelo Disney+ e pelo Canal GOAT, no YouTube.

Desfalques e possíveis formações

No CRB, o lateral-esquerdo Lucas Lovat é dúvida após sentir dores na coxa. Caso seja vetado, Reverson deve iniciar entre os titulares. Patrick de Lucca segue em tratamento por um desconforto na coxa e não deve ser relacionado.

O Criciúma terá o retorno de Waguininho, que cumpriu suspensão automática. Em contrapartida, Fellipe Mateus é dúvida após sentir dores na parte posterior da coxa e não participar de dois treinamentos. Luciano Castán também pode ficar fora por dores musculares.

Prováveis escalações

CRB

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson (ou Lucas Lovat); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

Criciúma

Airton; Marcinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Ronald, Gui Lobo e Léo Naldi; Diego Gonçalves, Nicolas e Waguininho.

Danielzinho e Waguininho são destaques das equipes

Danielzinho tem sido uma peça importante na criação do CRB. O meio-campista distribuiu assistências nos últimos jogos contra Athletic e Juventude e soma cinco passes para gol na competição.

No Criciúma, Waguininho divide a artilharia da equipe na Série B com quatro gols e uma assistência. Fellipe Mateus e Marcelo Hermes também aparecem entre os principais goleadores do elenco, que já teve 12 jogadores diferentes balançando as redes no campeonato.

Outro nome do Tigre é Yuri Tanque. O atacante completou 200 jogos como profissional na rodada anterior, contra o Fortaleza, e retornou recentemente aos gramados após passar 218 dias em recuperação de uma grave lesão.

Ficha de arbitragem

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior

Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues

Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues VAR: Daniel Victor Costa Silva

Ficha técnica