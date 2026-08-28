CRB x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Série B
Duas equipes chegam para o duelo após derrotas na rodada anterior. O Tigre ocupa a segunda colocação, com 44 pontos, enquanto o Galo aparece em sétimo
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CRB e Criciúma se enfrentam neste domingo (30), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes chegam para o duelo após derrotas na rodada anterior. O Tigre ocupa a segunda colocação, com 44 pontos, enquanto o Galo aparece em sétimo lugar, com 36 pontos, próximo da zona de classificação.
O confronto também coloca frente a frente equipes que buscam objetivos importantes na parte superior da tabela. O time catarinense tenta se aproximar da liderança, enquanto os alagoanos buscam reagir diante de sua torcida.
Disputa no Rei Pelé reúne equipes próximas do grupo de cima
O CRB vinha de uma sequência de sete partidas sem derrota desde a chegada do técnico Fábio Matias. A série, no entanto, foi interrompida na rodada passada, quando a equipe abriu o placar com Thiaguinho, mas sofreu a virada e perdeu por 2 a 1 para o Juventude, em Caxias do Sul.
Com 36 pontos, o clube alagoano ocupa a sétima posição e tenta aproveitar a sequência de partidas em Maceió para se aproximar novamente do grupo dos seis melhores.
O Criciúma também busca recuperação. O time catarinense perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza e deixou a liderança da competição. Mesmo assim, permanece na segunda posição, com 44 pontos, apenas um atrás do Juventude.
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Nos últimos cinco jogos, o Tigre conquistou uma vitória, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas. Ainda assim, a campanha geral mantém o clube na disputa pelas primeiras posições.
Onde assistir CRB x Criciúma ao vivo
CRB x Criciúma terá transmissão ao vivo pela RedeTV! e pela ESPN. A partida também poderá ser acompanhada pelo Disney+ e pelo Canal GOAT, no YouTube.
Desfalques e possíveis formações
No CRB, o lateral-esquerdo Lucas Lovat é dúvida após sentir dores na coxa. Caso seja vetado, Reverson deve iniciar entre os titulares. Patrick de Lucca segue em tratamento por um desconforto na coxa e não deve ser relacionado.
O Criciúma terá o retorno de Waguininho, que cumpriu suspensão automática. Em contrapartida, Fellipe Mateus é dúvida após sentir dores na parte posterior da coxa e não participar de dois treinamentos. Luciano Castán também pode ficar fora por dores musculares.
Prováveis escalações
CRB
- Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Reverson (ou Lucas Lovat); Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.
Criciúma
- Airton; Marcinho, Rodrigo, Zé Marcos e Marcelo Hermes; Ronald, Gui Lobo e Léo Naldi; Diego Gonçalves, Nicolas e Waguininho.
Danielzinho e Waguininho são destaques das equipes
Danielzinho tem sido uma peça importante na criação do CRB. O meio-campista distribuiu assistências nos últimos jogos contra Athletic e Juventude e soma cinco passes para gol na competição.
No Criciúma, Waguininho divide a artilharia da equipe na Série B com quatro gols e uma assistência. Fellipe Mateus e Marcelo Hermes também aparecem entre os principais goleadores do elenco, que já teve 12 jogadores diferentes balançando as redes no campeonato.
Outro nome do Tigre é Yuri Tanque. O atacante completou 200 jogos como profissional na rodada anterior, contra o Fortaleza, e retornou recentemente aos gramados após passar 218 dias em recuperação de uma grave lesão.
Ficha de arbitragem
- Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior
- Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues
- VAR: Daniel Victor Costa Silva
Ficha técnica
- Jogo: CRB x Criciúma
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série B
- Data: 30/08/2026 (domingo)
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e Canal GOAT no YouTube