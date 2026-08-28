Corinthians x Santos ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio
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Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Timão entra em campo tentando se recuperar após duas derrotas consecutivas no torneio e ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos. Já o Peixe aparece em situação mais delicada, na 14ª posição, com 26 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.
Além da disputa por posições na tabela, o clássico coloca frente a frente Memphis Depay e Neymar, dois dos principais nomes de Corinthians e Santos.
Equipes chegam pressionadas por objetivos diferentes
O Corinthians busca reagir após ser derrotado pelo Coritiba por 2 a 1, fora de casa, na última rodada. Raniele marcou o gol da equipe comandada por Fernando Diniz.
Apesar da oscilação no Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive um cenário diferente na Copa Libertadores. Com quatro vitórias, três empates e uma derrota, o Timão garantiu vaga nas quartas de final e enfrentará o Estudiantes.
O Santos, por sua vez, trata a permanência na Série A como prioridade. A equipe ocupa a 14ª posição, com 26 pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro. Barreal marcou o gol santista.
Na Copa do Brasil, o Peixe vive uma situação complicada após perder o jogo de ida das quartas de final por 3 a 0 para o Palmeiras. A equipe também segue na disputa da Copa Sul-Americana.
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Onde assistir à transmissão do clássico
Corinthians x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo, incluindo a exibição da RPC, além do Premiere, no sistema pay-per-view.
Problemas físicos preocupam o Timão
Fernando Diniz pode enfrentar uma lista extensa de ausências para o clássico. Breno Bidon está suspenso e também trata um trauma no joelho. Vitinho, Zakaria Labyad e Kayke seguem fora após procedimentos cirúrgicos.
Yuri Alberto, André Ramalho, Fabrizio Angileri, André e Carrillo continuam sob avaliação. Gabriel Paulista e Matheus Bidu participaram dos últimos treinamentos, mas também são acompanhados devido a problemas físicos.
Do lado santista, Neymar e Gabigol têm retorno previsto ao time titular após serem poupados ou utilizados com menor carga no compromisso contra o Palmeiras. Lucas Veríssimo é dúvida por dores musculares. Caso não tenha condições de atuar, Willian Arão pode ser deslocado para a defesa.
Corinthians tenta encerrar sequência sem vitória no duelo
O Timão não vence o Santos há três confrontos. No período, foram dois empates e uma vitória do Peixe.
A última vitória corinthiana no clássico aconteceu em 18 de maio de 2025, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando Yuri Alberto marcou o gol do triunfo por 1 a 0.
Ficha técnica
- Jogo: Corinthians x Santos
- Competição: Campeonato Brasileiro — Série A — 25ª rodada
- Data: 30/08/2026 (domingo)
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Transmissão: TV Globo, incluindo a RPC, e Premiere