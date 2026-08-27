Vasco x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pelo Brasileirão
Equipes vivem momentos distintos na competição e se enfrentam em São Januário, com o time carioca tentando reagir na tabela; confira detalhes
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Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Cruz-Maltino entra em campo pressionado pela situação na tabela. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 22 pontos em 23 partidas, e tenta encerrar uma sequência de oito jogos sem vitória no Brasileirão.
O Cruzeiro, por outro lado, chega embalado por quatro vitórias consecutivas na competição. O confronto também deve contar com grande presença da torcida vascaína, já que os ingressos para o setor de arquibancada foram esgotados antecipadamente.
Como chegam as equipes
O Vasco vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Pedro Emanuel não vence pela competição há oito partidas, período em que acumulou seis derrotas e dois empates.
A última vitória vascaína no Brasileirão aconteceu em 10 de maio, quando bateu o Athletico-PR por 1 a 0, em São Januário. Na rodada mais recente, o time carioca foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 1.
Apesar da sequência negativa na liga, o Vasco ganhou um resultado positivo no meio da semana ao vencer o Vitória por 1 a 0, em partida disputada pela Copa do Brasil, também em São Januário.
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Um dos principais problemas da equipe no campeonato tem sido o sistema defensivo. O clube sofreu 38 gols em 23 jogos e conseguiu terminar uma partida sem ser vazado em apenas duas oportunidades.
O Cruzeiro chega em situação diferente. A equipe mineira vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e busca manter a sequência para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
Na rodada mais recente, a Raposa venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no Mineirão, com gols de Keny Arroyo e Matheus Pereira. Antes, o time também havia superado Corinthians, Mirassol e Coritiba.
Onde assistir ao vivo
Vasco x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela Record, na TV aberta, pelo Premiere, no sistema pay-per-view, e pelo canal da CazéTV no YouTube. A partida começa às 21h20, no horário de Brasília.
Ingressos e expectativa em São Januário
A torcida do Vasco promete comparecer em grande número para o confronto. Os ingressos destinados ao setor de arquibancada foram totalmente esgotados de forma antecipada.
De acordo com as informações fornecidas, ainda restam poucas entradas disponíveis para os setores Social e VIP de São Januário.
Ficha Técnica
- Jogo: Vasco x Cruzeiro
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A – 25ª rodada
- Data: 29/08/2026 (sábado)
- Horário: 21h20 (de Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e CazéTV (YouTube)