Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League
Spurs buscam reação após derrota na estreia, enquanto Newcastle tenta manter o embalo e mira a briga pelo G-4 da Premier League
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Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (29), às 13h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes. Enquanto o Tottenham busca seus primeiros pontos após perder na estreia, o Newcastle tenta manter o bom momento depois de empatar com o Liverpool em um jogo movimentado.
Como chegam as equipes
Tottenham
O Tottenham chega para a segunda rodada pressionado após ser derrotado por 3 a 0 pelo Brentford, fora de casa, na estreia da Premier League.
O duelo também pode marcar a estreia de Savinho na competição pelo clube. O brasileiro, contratado junto ao Manchester City por até 100 milhões de euros, já balançou as redes e deu assistência em seu primeiro jogo pelo Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa.
Outro reforço importante, o português Matheus Fernandes, também participou diretamente de um gol na estreia pela nova equipe. O meio-campista foi contratado junto ao West Ham por até 99 milhões de euros.
A partida ainda terá um reencontro especial: Sandro Tonali, contratado pelo Tottenham por cerca de 108 milhões de euros, enfrentará pela primeira vez o Newcastle, seu antigo clube.
O técnico Roberto De Zerbi terá uma série de desfalques. Kulusevski, James Maddison, Van de Ven, Pape Sarr, Pedro Porro, Odobert e Xavi Simons estão fora.
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Newcastle
O Newcastle chega embalado após um empate por 2 a 2 com o Liverpool, em partida disputada no St. James' Park.
A equipe comandada por Matthias Jaissle busca agora conquistar sua primeira vitória na Premier League e começar a confirmar as expectativas de uma campanha na parte de cima da tabela.
O clube também poderá promover a estreia de Nico González, contratado junto ao Manchester City por 56 milhões de euros. O espanhol aparece entre as opções para começar a partida como titular.
Para o duelo, o Newcastle não poderá contar com Joelinton e Valentino Livramento. Dan Burn é dúvida.
Histórico entre Tottenham e Newcastle
Em todas as competições, Tottenham e Newcastle já se enfrentaram 175 vezes, com 74 vitórias do Tottenham, 66 do Newcastle e 35 empates.
Nos últimos dez confrontos, a vantagem é do Newcastle: foram sete vitórias dos Magpies, duas do Tottenham e um empate.
Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+ Premium
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Prováveis escalações
Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)
Kinsky; Archie Gray, Van Hecke, Senesi e Robertson; Tonali, Bergvall e Gallagher; Savinho, Mathys Tel e Solanke (Richarlison).
- Desfalques: Kulusevski, James Maddison, Van de Ven, Pape Sarr, Pedro Porro, Odobert e Xavi Simons.
Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)
Hornicek; Amar Dedic, Thiaw, Botman e Lewis Hall; Lewis Miley e Nico González (Sean Steur); Harvey Barnes, Wissa e Elanga; William Osula.
- Desfalques: Joelinton e Livramento.
- Dúvida: Dan Burn.
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