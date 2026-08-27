fechar
Onde assistir |

Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League

Spurs buscam reação após derrota na estreia, enquanto Newcastle tenta manter o embalo e mira a briga pelo G-4 da Premier League

Por Lucas Valle Publicado em 27/08/2026 às 9:29 | Atualizado em 27/08/2026 às 9:31
Tottenham e Newcastle se enfrentam pela Premier League
Tottenham e Newcastle se enfrentam pela Premier League - Arte/Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (29), às 13h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes. Enquanto o Tottenham busca seus primeiros pontos após perder na estreia, o Newcastle tenta manter o bom momento depois de empatar com o Liverpool em um jogo movimentado.

Como chegam as equipes

Tottenham

O Tottenham chega para a segunda rodada pressionado após ser derrotado por 3 a 0 pelo Brentford, fora de casa, na estreia da Premier League.

O duelo também pode marcar a estreia de Savinho na competição pelo clube. O brasileiro, contratado junto ao Manchester City por até 100 milhões de euros, já balançou as redes e deu assistência em seu primeiro jogo pelo Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa.

Outro reforço importante, o português Matheus Fernandes, também participou diretamente de um gol na estreia pela nova equipe. O meio-campista foi contratado junto ao West Ham por até 99 milhões de euros.

A partida ainda terá um reencontro especial: Sandro Tonali, contratado pelo Tottenham por cerca de 108 milhões de euros, enfrentará pela primeira vez o Newcastle, seu antigo clube.

O técnico Roberto De Zerbi terá uma série de desfalques. Kulusevski, James Maddison, Van de Ven, Pape Sarr, Pedro Porro, Odobert e Xavi Simons estão fora.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Newcastle

O Newcastle chega embalado após um empate por 2 a 2 com o Liverpool, em partida disputada no St. James' Park.

A equipe comandada por Matthias Jaissle busca agora conquistar sua primeira vitória na Premier League e começar a confirmar as expectativas de uma campanha na parte de cima da tabela.

O clube também poderá promover a estreia de Nico González, contratado junto ao Manchester City por 56 milhões de euros. O espanhol aparece entre as opções para começar a partida como titular.

Para o duelo, o Newcastle não poderá contar com Joelinton e Valentino Livramento. Dan Burn é dúvida.

Histórico entre Tottenham e Newcastle

Em todas as competições, Tottenham e Newcastle já se enfrentaram 175 vezes, com 74 vitórias do Tottenham, 66 do Newcastle e 35 empates.

Nos últimos dez confrontos, a vantagem é do Newcastle: foram sete vitórias dos Magpies, duas do Tottenham e um empate.

Onde assistir Tottenham x Newcastle ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ Premium

Leia Também

Prováveis escalações

Tottenham (Técnico: Roberto De Zerbi)

Kinsky; Archie Gray, Van Hecke, Senesi e Robertson; Tonali, Bergvall e Gallagher; Savinho, Mathys Tel e Solanke (Richarlison).

  • Desfalques: Kulusevski, James Maddison, Van de Ven, Pape Sarr, Pedro Porro, Odobert e Xavi Simons.

Newcastle (Técnico: Matthias Jaissle)

Hornicek; Amar Dedic, Thiaw, Botman e Lewis Hall; Lewis Miley e Nico González (Sean Steur); Harvey Barnes, Wissa e Elanga; William Osula.

  • Desfalques: Joelinton e Livramento.
  • Dúvida: Dan Burn.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogos de hoje (27/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (27/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League
Premier League

Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.