Sevilla x Atlético de Madrid ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela La Liga
Equipes chegam invictas ao confronto pela terceira rodada do Campeonato Espanhol; duelo será disputado em Sevilha, confira os detalhes
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Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela terceira rodada da La Liga 2026/27.
O time andaluz chega para a partida na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com seis pontos conquistados em duas rodadas. Já a equipe comandada por Diego Simeone soma quatro pontos e ocupa a quinta colocação.
Como chegam as equipes
O Sevilla iniciou a temporada com duas vitórias. Na estreia, superou o Rayo Vallecano por 2 a 1 em casa e, na sequência, venceu o Athletic Bilbao por 3 a 1 fora de seus domínios. Com cinco gols marcados e dois sofridos, a equipe ocupa a segunda posição da tabela.
Do outro lado, o Atlético de Madrid estreou vencendo o Málaga por 2 a 0. Na segunda rodada, porém, ficou no empate por 2 a 2 diante do Villarreal. A equipe madrilenha marcou quatro gols e sofreu dois nos primeiros jogos da competição.
Nos últimos cinco confrontos entre os clubes pela La Liga, o retrospecto aponta três vitórias do Atlético de Madrid e duas do Sevilla. O duelo mais recente, em abril de 2026, terminou com triunfo da equipe andaluza por 2 a 1.
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Onde assistir Sevilla x Atlético de Madrid
Sevilla x Atlético de Madrid terá transmissão ao vivo e gratuita no YouTube, pelo canal da CazéTV. Os torcedores poderão acompanhar o confronto com imagens a partir das 16h30, no horário de Brasília.
Principais nomes para o confronto
O Sevilla, comandado por Luís García Plaza, conta entre suas opções com nomes como o goleiro Odysseas Vlachodimos, o lateral Gabriel Suazo e os atacantes Chidera Ejuke e Isaac Romero.
No Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone tem à disposição jogadores como Jan Oblak, José Giménez, Cristian Romero, Koke, Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena, Alexander Sorloth, Ademola Lookman e Julián Álvarez.
Julián Álvarez, inclusive, chega cercado por questões de bastidores após faltar a duas sessões de treinamento nos dias 26 e 27 de agosto. A fonte não confirma se o atacante estará ou não entre os titulares para a partida.
Ficha Técnica
- Jogo: Sevilla x Atlético de Madrid
- Competição: La Liga 2026/27 – 3ª rodada
- Data: 29/08/2026 (sábado)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilha, Espanha
- Transmissão: CazéTV, no YouTube, ao vivo e de graça