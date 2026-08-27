São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A
Tricolor busca reação após derrota para a Chapecoense, enquanto Bragantino tenta manter sequência sem derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro
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São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (29), às 20h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos distintos na tabela. O São Paulo é o 13º colocado, com 27 pontos, três atrás do Botafogo, primeiro time dentro da zona de classificação para a Sul-Americana.
Já o Bragantino ocupa a 7ª posição, com 35 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro, que está na zona de Pré-Libertadores.
Como chegam as equipes
São Paulo
O São Paulo chega ao confronto buscando recuperação após ser derrotado pela Chapecoense, lanterna do Brasileirão, na última rodada.
Antes disso, o Tricolor disputou as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Bolívar e conseguiu avançar para as quartas de final. A equipe enfrentará o Boca Juniors no dia 9 de setembro.
Nos últimos dez jogos, considerando Brasileirão e mata-mata da Sul-Americana, o São Paulo soma apenas duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
Na tabela, o Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 27 pontos, três atrás do Botafogo, que abre a zona de classificação para a Copa Sul-Americana.
RB Bragantino
O Bragantino chega ao Morumbi com uma sequência de três partidas sem derrota. O último compromisso terminou com vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio.
Antes disso, o Massa Bruta foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Nos últimos dez jogos, considerando amistosos, Brasileirão e mata-mata da Sul-Americana, a equipe soma três vitórias, cinco empates e duas derrotas.
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O Bragantino aparece na 7ª colocação, com 35 pontos, quatro atrás do Cruzeiro, que atualmente ocupa uma posição na zona de Pré-Libertadores.
Histórico entre São Paulo e Bragantino
São Paulo e RB Bragantino já se enfrentaram 60 vezes em todas as competições, com vantagem do Tricolor: são 29 vitórias do São Paulo, 16 empates e 15 triunfos do Bragantino.
Nos últimos dez encontros, o São Paulo venceu quatro vezes, enquanto o Bragantino ganhou duas partidas. Outros quatro confrontos terminaram empatados.
As duas equipes se enfrentaram duas vezes em 2026, e o São Paulo venceu os dois duelos.
Nos últimos dez jogos, o Tricolor marcou 12 gols, contra nove do Bragantino.
Onde assistir São Paulo x RB Bragantino ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
- Pay-per-view: Premiere
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Prováveis escalações
São Paulo (Técnico: Dorival Júnior)
Rafael; Lucas Ramon, Domingos, Sabino e Iago; Pablo Maia, Danielzinho, Cauly e Artur; Luciano e André Silva.
- Desfalques: Bobadilla, Lucas Moura, Maik e Rafael Tolói.
- Dúvidas: Calleri, Arboleda e Victor Sá.
RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Tiago Volpi; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires e Rodriguinho; José Herrera, Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta.
- Desfalques: Davi Gomes, Fernando e Vanderlan.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
- Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
- VAR: Wagner Reway (SC)
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