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Real Madrid x Málaga ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 3ª rodada da Laliga

Merengues buscam manter 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol diante do Málaga, que voltou à elite espanhola após oito anos

Por Lucas Valle Publicado em 28/08/2026 às 8:46
Time titular do Real Madrid contra a Real Sociedad
Time titular do Real Madrid contra a Real Sociedad - Divulgação/Real Madrid

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Real Madrid e Málaga se enfrentam neste domingo (30), às 12h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da La Liga 2026/27.

O Real Madrid chega ao confronto com duas vitórias nas duas primeiras rodadas e busca manter o aproveitamento perfeito. Já o Málaga tenta conquistar sua primeira vitória após retornar à elite do futebol espanhol.

Momento das equipes

Real Madrid

O Real Madrid chega embalado após vencer Espanyol e Real Sociedad nas duas primeiras rodadas da La Liga. A equipe comandada por José Mourinho soma seis pontos e ocupa a segunda colocação, com quatro gols de saldo, três a menos que o Barcelona.

Na estreia, o time venceu o Espanyol por 2 a 1, com gols de Bellingham e Carlos Espí. Já diante da Real Sociedad, o Real Madrid goleou por 4 a 1, com três gols de Mbappé e um de Vinícius Júnior.

O confronto contra o Málaga será o terceiro compromisso oficial da temporada para os merengues, que buscam manter os 100% de aproveitamento.

Málaga

O Málaga voltou à elite espanhola após oito anos e ainda busca sua primeira vitória na competição. Na estreia, a equipe perdeu por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, fora de casa, antes de empatar em 1 a 1 com o Deportivo La Coruña na segunda rodada.

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O time comandado por Juan Funes terá pela frente um dos principais favoritos ao título e tenta surpreender no Bernabéu.

O último encontro entre as equipes aconteceu na temporada 2017/18, também pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Real Madrid venceu por 2 a 1, com gols de Casemiro e Isco, enquanto Diego Rolán marcou para o Málaga.

Onde assistir Real Madrid x Málaga ao vivo

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Prováveis escalações

Real Madrid (Técnico: José Mourinho)

Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Cucurella (Álvaro Carreras); Valverde e Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé.

  • Desfalques: Tchouaméni, Asencio, Mendy, Militão, Rodrygo, Endrick e Thiago Pitarch.

Málaga (Técnico: Juan Funes)

Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Galileia e Rafa Garrido; Larrubia, Izan Merino, Dani Lorenzo e Joaquín Muñoz; Carlos Dotor e Chupete.

  • Desfalques: Adrián Niño, Diego Murillo e Fernando Calero.

Histórico de confrontos

Real Madrid e Málaga já se enfrentaram 80 vezes em todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável aos merengues, com 52 vitórias do Real Madrid, 18 empates e apenas 10 triunfos do Málaga.

Nos últimos dez encontros, o Real também leva vantagem, com oito vitórias e dois empates. Nesse período, foram 18 gols marcados pelo Real Madrid e sete pelo Málaga.

O último confronto aconteceu na temporada 2017/18, quando o Real Madrid venceu por 2 a 1 no Bernabéu.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.