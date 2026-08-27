Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A
Mirassol tenta encerrar sequência negativa, enquanto Palmeiras busca manter o embalo após três vitórias consecutivas na temporada
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Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Mirassol não vence há sete partidas, o Palmeiras vem embalado por três vitórias consecutivas e busca mais três pontos para seguir na parte de cima da tabela.
Como chegam as equipes
Mirassol
O Mirassol atravessa um momento complicado na temporada. O Leão Caipira vem de dois empates consecutivos e já está há sete partidas sem vencer.
Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, a equipe disputou dez jogos, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas.
No período, o Mirassol foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e também deixou a Libertadores após derrota para a LDU. Agora, o clube tenta se recuperar no Brasileirão diante de um dos principais times da competição.
Palmeiras
O Palmeiras chega embalado para o confronto após conquistar três vitórias consecutivas. Desde o retorno da Copa do Mundo, o Verdão disputou 11 partidas, com seis vitórias, dois empates e três derrotas.
A equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Fortaleza, mas conseguiu avançar na Libertadores após superar o Cerro Porteño.
Além disso, o Palmeiras venceu o jogo de ida contra o Santos por 3 a 0, pela Copa do Brasil. O resultado foi a última vitória da equipe antes da sequência atual de três triunfos.
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Histórico de confrontos
Em todas as competições, Mirassol e Palmeiras se enfrentaram 19 vezes, com 11 vitórias do Verdão, quatro empates e quatro triunfos do Leão Caipira.
Nos últimos dez encontros, o Palmeiras também leva vantagem, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Nesse período, foram 27 gols marcados, sendo 17 do Palmeiras e dez do Mirassol.
As duas equipes já se enfrentaram duas vezes em 2026, pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão, e o Palmeiras venceu ambas as partidas por 1 a 0.
Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Amazon Prime Video
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Prováveis escalações
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Gabriel Knesowitsch, João Victor e Willian Machado; Igor Formiga, Japa, Neto Moura, Eduardo e Reinaldo; Fernandinho (Alesson) e Bruno Santos.
- Desfalques: Edson Carioca, Negueba e Aldo Filho (lesionados) e Wallisson Luiz (suspenso).
- Pendurados: Reinaldo, Neto Moura, Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Lucas Oliveira, André Luís, Victor Luís, Alesson e Natan Fogaça.
Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.
- Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho), Jhon Arias (lesão na coxa), Ramón Sosa (lesão na coxa) e Piquerez (edema na coxa).
- Pendurados: Marlon Freitas, Flaco López, Murilo, Maurício, Luighi Hanri e Luis Pacheco.
Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Assistente 1: Evandro de Melo Lima (SP)
- Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
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