Mirassol x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

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Mirassol tenta encerrar sequência negativa, enquanto Palmeiras busca manter o embalo após três vitórias consecutivas na temporada

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Mirassol e Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos distintos. Enquanto o Mirassol não vence há sete partidas, o Palmeiras vem embalado por três vitórias consecutivas e busca mais três pontos para seguir na parte de cima da tabela.

Como chegam as equipes

Mirassol

O Mirassol atravessa um momento complicado na temporada. O Leão Caipira vem de dois empates consecutivos e já está há sete partidas sem vencer.

Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, a equipe disputou dez jogos, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas.

No período, o Mirassol foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio e também deixou a Libertadores após derrota para a LDU. Agora, o clube tenta se recuperar no Brasileirão diante de um dos principais times da competição.

Palmeiras

O Palmeiras chega embalado para o confronto após conquistar três vitórias consecutivas. Desde o retorno da Copa do Mundo, o Verdão disputou 11 partidas, com seis vitórias, dois empates e três derrotas.

A equipe foi eliminada da Copa do Brasil pelo Fortaleza, mas conseguiu avançar na Libertadores após superar o Cerro Porteño.

Além disso, o Palmeiras venceu o jogo de ida contra o Santos por 3 a 0, pela Copa do Brasil. O resultado foi a última vitória da equipe antes da sequência atual de três triunfos.

Histórico de confrontos

Em todas as competições, Mirassol e Palmeiras se enfrentaram 19 vezes, com 11 vitórias do Verdão, quatro empates e quatro triunfos do Leão Caipira.

Nos últimos dez encontros, o Palmeiras também leva vantagem, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Nesse período, foram 27 gols marcados, sendo 17 do Palmeiras e dez do Mirassol.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes em 2026, pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão, e o Palmeiras venceu ambas as partidas por 1 a 0.

Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Amazon Prime Video

Prováveis escalações

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Gabriel Knesowitsch, João Victor e Willian Machado; Igor Formiga, Japa, Neto Moura, Eduardo e Reinaldo; Fernandinho (Alesson) e Bruno Santos.

Desfalques: Edson Carioca, Negueba e Aldo Filho (lesionados) e Wallisson Luiz (suspenso).

Edson Carioca, Negueba e Aldo Filho (lesionados) e Wallisson Luiz (suspenso). Pendurados: Reinaldo, Neto Moura, Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, Lucas Oliveira, André Luís, Victor Luís, Alesson e Natan Fogaça.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Barboza e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Maurício; Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho), Jhon Arias (lesão na coxa), Ramón Sosa (lesão na coxa) e Piquerez (edema na coxa).

Jefté (cirurgia no joelho), Jhon Arias (lesão na coxa), Ramón Sosa (lesão na coxa) e Piquerez (edema na coxa). Pendurados: Marlon Freitas, Flaco López, Murilo, Maurício, Luighi Hanri e Luis Pacheco.

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

João Vitor Gobi (SP) Assistente 1: Evandro de Melo Lima (SP)

Evandro de Melo Lima (SP) Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

Roger Goulart (RS) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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