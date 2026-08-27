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Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League

Liverpool busca a primeira vitória, enquanto Nottingham Forest tenta reagir após derrota na estreia da Premier League 2026/2027

Por Lucas Valle Publicado em 27/08/2026 às 8:17
Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam pela Premier League
Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam pela Premier League - Arte/Blog do Torcedor

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Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (29), às 8h30 (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.

As equipes chegam ao confronto em busca da primeira vitória na competição. O Liverpool estreou com empate diante do Newcastle, enquanto o Nottingham Forest foi derrotado pelo Leeds.

Como chegam as equipes

Liverpool

O Liverpool estreou na Premier League com um empate por 2 a 2 contra o Newcastle. Os gols dos Reds foram marcados por Gakpo e Szoboszlai.

A equipe busca agora conquistar a primeira vitória no campeonato diante de sua torcida. O duelo também marca a estreia do técnico Andoni Iraola em jogos de Premier League no Anfield.

Para a partida, o Liverpool não poderá contar com Conor Bradley e Giovanni Leoni, que estão fora por problemas físicos.

Nottingham Forest

O Nottingham Forest começou a Premier League com derrota por 1 a 0 para o Leeds, em uma partida equilibrada.

O time também enfrentou o Leeds novamente na última terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa. Para reforçar o ataque, o clube anunciou a contratação de Liam Delap, que estava no Chelsea. O atacante é uma das novidades e existe a expectativa sobre sua possível estreia.

O Forest tenta agora surpreender o Liverpool em Anfield e conquistar os primeiros pontos na competição.

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Onde assistir Liverpool x Nottingham Forest ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV Fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ 

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Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)

Alisson; Frimpong, Jacquet (Ronald Araújo), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz (Mac Allister); Ngumoha, Isak e Gakpo.

  • Desfalques: Conor Bradley e Giovanni Leoni.

Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)

Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic e Murillo; Ola Aina, Sangaré, James McAtee e Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Igor Jesus.

  • Desfalques: Nicolò Savona e Ryan Yates.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.