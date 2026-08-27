Liverpool x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Premier League
Liverpool busca a primeira vitória, enquanto Nottingham Forest tenta reagir após derrota na estreia da Premier League 2026/2027
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Liverpool e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (29), às 8h30 (horário de Brasília), no Anfield, em Liverpool, pela segunda rodada da Premier League 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em busca da primeira vitória na competição. O Liverpool estreou com empate diante do Newcastle, enquanto o Nottingham Forest foi derrotado pelo Leeds.
Como chegam as equipes
Liverpool
O Liverpool estreou na Premier League com um empate por 2 a 2 contra o Newcastle. Os gols dos Reds foram marcados por Gakpo e Szoboszlai.
A equipe busca agora conquistar a primeira vitória no campeonato diante de sua torcida. O duelo também marca a estreia do técnico Andoni Iraola em jogos de Premier League no Anfield.
Para a partida, o Liverpool não poderá contar com Conor Bradley e Giovanni Leoni, que estão fora por problemas físicos.
Nottingham Forest
O Nottingham Forest começou a Premier League com derrota por 1 a 0 para o Leeds, em uma partida equilibrada.
O time também enfrentou o Leeds novamente na última terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa. Para reforçar o ataque, o clube anunciou a contratação de Liam Delap, que estava no Chelsea. O atacante é uma das novidades e existe a expectativa sobre sua possível estreia.
O Forest tenta agora surpreender o Liverpool em Anfield e conquistar os primeiros pontos na competição.
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Onde assistir Liverpool x Nottingham Forest ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV Fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Liverpool (Técnico: Andoni Iraola)
Alisson; Frimpong, Jacquet (Ronald Araújo), Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz (Mac Allister); Ngumoha, Isak e Gakpo.
- Desfalques: Conor Bradley e Giovanni Leoni.
Nottingham Forest (Técnico: Oliver Glasner)
Matz Sels; Jair, Nikola Milenkovic e Murillo; Ola Aina, Sangaré, James McAtee e Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White e Igor Jesus.
- Desfalques: Nicolò Savona e Ryan Yates.
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