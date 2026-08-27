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Juventus x Parma ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela Serie A Italiana

Equipe de Turim busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto visitantes tentam reagir após resultado negativo na estreia do campeonato

Por Thiago Seabra Publicado em 27/08/2026 às 11:07
Imagem do zagueiro Bremer, da Juventus
Imagem do zagueiro Bremer, da Juventus - Reprodução/ @juventus

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Juventus e Parma se enfrentam neste sábado (29), às 15h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, pela segunda rodada do Campeonato Italiano 2026/27.

A equipe bianconera iniciou sua campanha com vitória por 1 a 0 sobre o Frosinone e busca somar mais três pontos diante de sua torcida. Já o Parma tenta se recuperar após começar a competição com uma derrota por 1 a 0.

O confronto será disputado pela segunda rodada da Serie A e terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.

Reprodução/ @juventus
Imagem dos jogadores da Juventus - Reprodução/ @juventus

Como chegam as equipes

A Juventus começou o Campeonato Italiano com três pontos e ocupa, momentaneamente, a oitava posição. O time comandado por Luciano Spalletti venceu o Frosinone na estreia, mas terá desfalques e dúvidas para o compromisso em Turim.

Kenan Yildiz sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a primeira rodada e pode ficar afastado dos gramados por aproximadamente dois meses. O goleiro Guglielmo Vicario também deixou a partida anterior por problemas físicos.

Weston McKennie não participou normalmente dos treinos devido a um desgaste muscular, enquanto Daniele Rugani realizou atividades individuais. Nico González, por sua vez, foi poupado em parte dos trabalhos para controle de carga.

O Parma, comandado por Carlos Cuesta, inicia a rodada sem pontos após a derrota por 1 a 0 em sua estreia no campeonato. A equipe busca seu primeiro resultado positivo na competição diante de um adversário que atuará em casa.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Juventus x Parma terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.

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Mercado movimenta os bastidores da Juventus

Fora de campo, a Juventus trabalha para concluir o empréstimo de Fabio Miretti ao Besiktas. O acordo prevê opção de compra de 15 milhões de euros, que poderá se tornar obrigatória conforme metas estabelecidas.

A saída do meio-campista, somada à recente rescisão de Arthur, pode abrir espaço na folha salarial do clube. A movimentação é apontada como importante para uma possível negociação pela contratação definitiva de Franck Kessié, atualmente no Al Ahli.

Ficha Técnica

  • Jogo: Juventus x Parma
  • Competição: Campeonato Italiano – Serie A, 2ª rodada
  • Data: 29/08/2026 (sábado)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Juventus Stadium, Turim, Itália
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.