Juventus x Parma ao vivo: onde assistir, horário e principais informações pela Serie A Italiana
Equipe de Turim busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto visitantes tentam reagir após resultado negativo na estreia do campeonato
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Juventus e Parma se enfrentam neste sábado (29), às 15h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim, pela segunda rodada do Campeonato Italiano 2026/27.
A equipe bianconera iniciou sua campanha com vitória por 1 a 0 sobre o Frosinone e busca somar mais três pontos diante de sua torcida. Já o Parma tenta se recuperar após começar a competição com uma derrota por 1 a 0.
O confronto será disputado pela segunda rodada da Serie A e terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.
Como chegam as equipes
A Juventus começou o Campeonato Italiano com três pontos e ocupa, momentaneamente, a oitava posição. O time comandado por Luciano Spalletti venceu o Frosinone na estreia, mas terá desfalques e dúvidas para o compromisso em Turim.
Kenan Yildiz sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a primeira rodada e pode ficar afastado dos gramados por aproximadamente dois meses. O goleiro Guglielmo Vicario também deixou a partida anterior por problemas físicos.
Weston McKennie não participou normalmente dos treinos devido a um desgaste muscular, enquanto Daniele Rugani realizou atividades individuais. Nico González, por sua vez, foi poupado em parte dos trabalhos para controle de carga.
O Parma, comandado por Carlos Cuesta, inicia a rodada sem pontos após a derrota por 1 a 0 em sua estreia no campeonato. A equipe busca seu primeiro resultado positivo na competição diante de um adversário que atuará em casa.
Onde assistir ao vivo
O jogo entre Juventus x Parma terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, via streaming.
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Mercado movimenta os bastidores da Juventus
Fora de campo, a Juventus trabalha para concluir o empréstimo de Fabio Miretti ao Besiktas. O acordo prevê opção de compra de 15 milhões de euros, que poderá se tornar obrigatória conforme metas estabelecidas.
A saída do meio-campista, somada à recente rescisão de Arthur, pode abrir espaço na folha salarial do clube. A movimentação é apontada como importante para uma possível negociação pela contratação definitiva de Franck Kessié, atualmente no Al Ahli.
Ficha Técnica
- Jogo: Juventus x Parma
- Competição: Campeonato Italiano – Serie A, 2ª rodada
- Data: 29/08/2026 (sábado)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Juventus Stadium, Turim, Itália
- Transmissão: ESPN e Disney+