Jogos de hoje (27/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Gre-Nal pela Copa do Brasil e Barcelona x Athletic Bilbao são os principais destaques desta quinta-feira; Chelsea também entra em campo

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A segunda-feira (24) terá uma programação diversificada de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro, Premier League, Serie A italiana, LaLiga, além de confrontos pela Copa da Alemanha e outras competições europeias.

No futebol brasileiro, os destaques ficam por conta de Botafogo x Athletico, pelo Brasileirão, e Sport x América-MG, pela Série B. No futebol europeu, Fulham x Chelsea, pela Premier League, e Roma x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano, também estão entre os principais jogos do dia.

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Jogos desta quinta-feira (27/08)

Copa do Brasil

20h - Internacional x Grêmio - Prime Video

LaLiga - Espanha

15h30 - Celta x Osasuna - ESPN

16h - Barcelona x Athletic Bilbao - CazéTV (YouTube), Disney+ e Prime Video

Premier League

15h30 - Chelsea x Luton Town - ESPN e Disney+

16h - Fulham x AFC Wimbledon - Sem transmissão para o Brasil

UEFA Europa League - playoffs

13h - Ararat-Armenia x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil

13h - Iberia x Jagiellonia - Sem transmissão para o Brasil

14h - Viktoria Plzen x Estrela Vermelha - Sem transmissão para o Brasil

14h - Kauno Zalgiris x Besiktas - Sem transmissão para o Brasil

14h - Lillestrøm x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil

14h - Omonia x Sint-Truiden - Sem transmissão para o Brasil

14h - RB Salzburg x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil

15h - AGF x Benfica - Sem transmissão para o Brasil

15h - CSKA Sofia x OFI Creta - Sem transmissão para o Brasil

15h - Thun x Lech Poznan - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Ferencváros x Trabzonspor - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Anderlecht x Kairat - Sem transmissão para o Brasil

UEFA Conference League - playoffs



12h - KuPS x Shamrock Rovers - Sem transmissão para o Brasil

13h - Jablonec x Rangers - Sem transmissão para o Brasil

13h - Maccabi Tel Aviv x Lugano - Sem transmissão para o Brasil

13h - Qarabag x Twente - Sem transmissão para o Brasil

13h45 - Monaco x Górnik Zabrze - Sem transmissão para o Brasil

13h45 - Freiburg x Motherwell - Sem transmissão para o Brasil

14h - Hradec Králové x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil

14h - Copenhagen x Inter Turku - Sem transmissão para o Brasil

14h - Inter Escaldes x Drita - Sem transmissão para o Brasil

14h - Pafos x Dinamo City - Sem transmissão para o Brasil

14h - Raków x Hajduk Split - Sem transmissão para o Brasil

14h - Riga x Klaksvík - Sem transmissão para o Brasil

14h - Brann x PAOK - Sem transmissão para o Brasil

15h - Ajax x Sion - UOL Esporte

15h - St. Gallen x Nordsjælland - Sem transmissão para o Brasil

15h - Hapoel Tel Aviv x Atalanta - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Brighton x Tromsø - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Austria Wien x Sporting Braga - Sem transmissão para o Brasil

15h30 - Borac Banja Luka x Víkingur - Sem transmissão para o Brasil

15h45 - Rijeka x Midtjylland - Sem transmissão para o Brasil

16h - Partizan x Getafe - Sem transmissão para o Brasil

16h - Hibernian x Gent - Sem transmissão para o Brasil

16h - Larne x Lincoln Red Imps - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quinta-feira (27) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

Prime Video – plataforma de streaming com jogos selecionados da Copa do Brasil e outras competições.

plataforma de streaming com jogos selecionados da Copa do Brasil e outras competições. ESPN – canal esportivo disponível na TV por assinatura e no Disney+.

canal esportivo disponível na TV por assinatura e no Disney+. Disney+ – plataforma de streaming que reúne transmissões esportivas da ESPN e outros eventos.

plataforma de streaming que reúne transmissões esportivas da ESPN e outros eventos. CazéTV – canal esportivo com transmissões pelo YouTube e também em plataformas parceiras.

canal esportivo com transmissões pelo YouTube e também em plataformas parceiras. UOL Esporte – plataforma digital com transmissão de partidas selecionadas.