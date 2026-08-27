Jogos de hoje (27/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Gre-Nal pela Copa do Brasil e Barcelona x Athletic Bilbao são os principais destaques desta quinta-feira; Chelsea também entra em campo
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A segunda-feira (24) terá uma programação diversificada de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro, Premier League, Serie A italiana, LaLiga, além de confrontos pela Copa da Alemanha e outras competições europeias.
No futebol brasileiro, os destaques ficam por conta de Botafogo x Athletico, pelo Brasileirão, e Sport x América-MG, pela Série B. No futebol europeu, Fulham x Chelsea, pela Premier League, e Roma x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano, também estão entre os principais jogos do dia.
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Jogos desta quinta-feira (27/08)
Copa do Brasil
- 20h - Internacional x Grêmio - Prime Video
LaLiga - Espanha
- 15h30 - Celta x Osasuna - ESPN
- 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - CazéTV (YouTube), Disney+ e Prime Video
Premier League
- 15h30 - Chelsea x Luton Town - ESPN e Disney+
- 16h - Fulham x AFC Wimbledon - Sem transmissão para o Brasil
- Bayern de Munique x Stuttgart ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Bundesliga
- Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Laliga
- Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Brasil
UEFA Europa League - playoffs
- 13h - Ararat-Armenia x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Iberia x Jagiellonia - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Viktoria Plzen x Estrela Vermelha - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Kauno Zalgiris x Besiktas - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Lillestrøm x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Omonia x Sint-Truiden - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - RB Salzburg x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - AGF x Benfica - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - CSKA Sofia x OFI Creta - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Thun x Lech Poznan - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Ferencváros x Trabzonspor - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Anderlecht x Kairat - Sem transmissão para o Brasil
UEFA Conference League - playoffs
- 12h - KuPS x Shamrock Rovers - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Jablonec x Rangers - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Maccabi Tel Aviv x Lugano - Sem transmissão para o Brasil
- 13h - Qarabag x Twente - Sem transmissão para o Brasil
- 13h45 - Monaco x Górnik Zabrze - Sem transmissão para o Brasil
- 13h45 - Freiburg x Motherwell - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Hradec Králové x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Copenhagen x Inter Turku - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Inter Escaldes x Drita - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Pafos x Dinamo City - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Raków x Hajduk Split - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Riga x Klaksvík - Sem transmissão para o Brasil
- 14h - Brann x PAOK - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Ajax x Sion - UOL Esporte
- 15h - St. Gallen x Nordsjælland - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Hapoel Tel Aviv x Atalanta - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Brighton x Tromsø - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Austria Wien x Sporting Braga - Sem transmissão para o Brasil
- 15h30 - Borac Banja Luka x Víkingur - Sem transmissão para o Brasil
- 15h45 - Rijeka x Midtjylland - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Partizan x Getafe - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Hibernian x Gent - Sem transmissão para o Brasil
- 16h - Larne x Lincoln Red Imps - Sem transmissão para o Brasil
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta quinta-feira (27) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
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- Prime Video – plataforma de streaming com jogos selecionados da Copa do Brasil e outras competições.
- ESPN – canal esportivo disponível na TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – plataforma de streaming que reúne transmissões esportivas da ESPN e outros eventos.
- CazéTV – canal esportivo com transmissões pelo YouTube e também em plataformas parceiras.
- UOL Esporte – plataforma digital com transmissão de partidas selecionadas.