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Jogos de hoje (27/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Gre-Nal pela Copa do Brasil e Barcelona x Athletic Bilbao são os principais destaques desta quinta-feira; Chelsea também entra em campo

Por Lucas Valle Publicado em 27/08/2026 às 7:22
Imagem do "Grenal 452" pelo 1° turno do Brasileiro de 2026
Imagem do "Grenal 452" pelo 1° turno do Brasileiro de 2026 - LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

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A segunda-feira (24) terá uma programação diversificada de futebol, com partidas pelo Campeonato Brasileiro, Premier League, Serie A italiana, LaLiga, além de confrontos pela Copa da Alemanha e outras competições europeias.

No futebol brasileiro, os destaques ficam por conta de Botafogo x Athletico, pelo Brasileirão, e Sport x América-MG, pela Série B. No futebol europeu, Fulham x Chelsea, pela Premier League, e Roma x Fiorentina, pelo Campeonato Italiano, também estão entre os principais jogos do dia.

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Jogos desta quinta-feira (27/08)

Copa do Brasil

  • 20h - Internacional x Grêmio - Prime Video

LaLiga - Espanha

  • 15h30 - Celta x Osasuna - ESPN
  • 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - CazéTV (YouTube), Disney+ e Prime Video

Premier League

  • 15h30 - Chelsea x Luton Town - ESPN e Disney+
  • 16h - Fulham x AFC Wimbledon - Sem transmissão para o Brasil

Leia Também

 

UEFA Europa League - playoffs

  • 13h - Ararat-Armenia x Universitatea Craiova - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Iberia x Jagiellonia - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Viktoria Plzen x Estrela Vermelha - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Kauno Zalgiris x Besiktas - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Lillestrøm x Egnatia - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Omonia x Sint-Truiden - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - RB Salzburg x Mjällby - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - AGF x Benfica - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - CSKA Sofia x OFI Creta - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Thun x Lech Poznan - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Ferencváros x Trabzonspor - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Anderlecht x Kairat - Sem transmissão para o Brasil

UEFA Conference League - playoffs

  • 12h - KuPS x Shamrock Rovers - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Jablonec x Rangers - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Maccabi Tel Aviv x Lugano - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h - Qarabag x Twente - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h45 - Monaco x Górnik Zabrze - Sem transmissão para o Brasil
  • 13h45 - Freiburg x Motherwell - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Hradec Králové x Panathinaikos - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Copenhagen x Inter Turku - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Inter Escaldes x Drita - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Pafos x Dinamo City - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Raków x Hajduk Split - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Riga x Klaksvík - Sem transmissão para o Brasil
  • 14h - Brann x PAOK - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Ajax x Sion - UOL Esporte
  • 15h - St. Gallen x Nordsjælland - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h - Hapoel Tel Aviv x Atalanta - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Brighton x Tromsø - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Austria Wien x Sporting Braga - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h30 - Borac Banja Luka x Víkingur - Sem transmissão para o Brasil
  • 15h45 - Rijeka x Midtjylland - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Partizan x Getafe - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Hibernian x Gent - Sem transmissão para o Brasil
  • 16h - Larne x Lincoln Red Imps - Sem transmissão para o Brasil

Onde assistir aos jogos de hoje?

As partidas desta quinta-feira (27) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:

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  • Prime Video – plataforma de streaming com jogos selecionados da Copa do Brasil e outras competições.
  • ESPN – canal esportivo disponível na TV por assinatura e no Disney+.
  • Disney+ – plataforma de streaming que reúne transmissões esportivas da ESPN e outros eventos.
  • CazéTV – canal esportivo com transmissões pelo YouTube e também em plataformas parceiras.
  • UOL Esporte – plataforma digital com transmissão de partidas selecionadas.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.