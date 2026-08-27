Grêmio x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino
Equipes iniciam a disputa por uma vaga nas semifinais após campanhas distintas na primeira fase; confira os principais detalhes do jogo
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Grêmio e São Paulo se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026.
As Gurias Gremistas avançaram ao mata-mata após terminarem a fase classificatória na oitava posição. O São Paulo, por sua vez, encerrou a primeira etapa na liderança isolada da competição.
O duelo de volta está marcado para o dia 5 de setembro, também às 16h30, com mando do Tricolor Paulista. O estádio da partida decisiva ainda não havia sido oficialmente definido, de acordo com as informações fornecidas.
Como chegam as equipes
O Grêmio chega às quartas de final buscando superar esta fase pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro Feminino. Na etapa classificatória, a equipe comandada por Jéssica de Lima terminou na oitava colocação, com oito vitórias, três empates e seis derrotas.
O time gaúcho marcou 23 gols e sofreu 16 durante a primeira fase. Agora, terá pela frente o líder da classificação em um confronto de duas partidas que vale uma vaga entre os quatro melhores da competição.
O São Paulo fez a melhor campanha da fase inicial. O Tricolor Paulista somou 13 vitórias, dois empates e duas derrotas, além de registrar 31 gols marcados e apenas 11 sofridos.
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A equipe comandada por Thiago Viana entra no mata-mata após terminar na liderança e busca avançar novamente na competição depois de ter alcançado o vice-campeonato nacional em 2024.
Onde assistir ao vivo
Grêmio x São Paulo terá transmissão ao vivo pela RBS TV, em canal aberto, e pelo SporTV, na televisão por assinatura. A bola rola às 16h30, no horário de Brasília.
Possíveis escalações
Grêmio – Técnica: Jéssica de Lima
- Sol; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane.
São Paulo – Técnico: Thiago Viana
- Carlinha; Barbosa (ou Rafa Soares), Tayla, Carol Gil e Clara; Robinha, Karla Alves (ou Camilinha) e Pereyra; Isa, Serrana e Crivelari.
Ficha Técnica
- Jogo: Grêmio x São Paulo
- Competição: Campeonato Brasileiro Feminino 2026 – quartas de final, jogo de ida
- Data: 29/08/2026 (sábado)
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: RBS TV (TV aberta) e SporTV (TV por assinatura)