Botafogo-SP x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B

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Pantera tenta se recuperar após goleada, enquanto Cuiabá busca manter invencibilidade de cinco jogos na Série B do Campeonato Brasileiro

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Botafogo-SP e Cuiabá se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Botafogo-SP busca reação após uma derrota por 3 a 0, o Cuiabá tenta manter a sequência de cinco partidas sem perder na competição.

Como chegam as equipes

Botafogo-SP

O Botafogo-SP vinha de uma sequência de três jogos de invencibilidade, com duas vitórias consecutivas e um empate diante do líder Criciúma.

Porém, na última rodada, o Pantera foi goleado pelo Atlético-GO por 3 a 0 e interrompeu a boa sequência. Com o resultado, a equipe permanece na 14ª colocação, com 31 pontos.

Cuiabá

O Cuiabá vive um momento mais positivo e chega ao duelo com cinco partidas de invencibilidade, sendo três empates e duas vitórias.

O Dourado ocupa atualmente a 12ª colocação, com 33 pontos, e tenta conquistar mais um resultado positivo para se aproximar da disputa pelas primeiras posições.

Histórico entre Botafogo-SP e Cuiabá

Botafogo-SP e Cuiabá já se enfrentaram 11 vezes em todas as competições. O Dourado leva vantagem, com quatro vitórias, contra uma do Pantera e seis empates.

No total, o Cuiabá marcou 13 gols, enquanto o Botafogo-SP balançou as redes seis vezes.

No primeiro turno da Série B, as equipes empataram em 1 a 1.

Onde assistir Botafogo-SP x Cuiabá ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Wesley Pinheiro e Hygor.

Desfalque: Erik (lesão muscular) e Carlão (lesão no LCA).

Erik (lesão muscular) e Carlão (lesão no LCA). Pendurados: Rafael Gava, Patrick Brey, Leandro Maciel, Márcio Maranhão, Kelvin, Pedrinho, Luizão e Felipe Vieira.

Cuiabá (Técnico: Eduardo Barros)

João Carlos; Igor Inocêncio, João Basso, Vitor Mendes e Lorenzo; Wesley, Calebe e Pepê; Eliel, Jean Dias e Pedro Henrique.

Pendurados: Pepê, Hernandes, Gabriel Knesowitsch, Vitor Mendes, Weverson e Railan.

Arbitragem

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Pierry Dias dos Santos (RJ) Assistente 1: Thayse Marques Fonseca (RJ)

Thayse Marques Fonseca (RJ) Assistente 2: Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ)

Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ) Quarto árbitro: Gustavo Holanda Souza (SP)

Gustavo Holanda Souza (SP) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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