Borussia Dortmund x Hamburgo ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Bundesliga
Aurinegros recebem o tradicional clube de Hamburgo no Signal Iduna Park para abrir a caminhada das equipes na nova edição nacional
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Borussia Dortmund e Hamburgo se enfrentam neste sábado (29), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela rodada de abertura da Bundesliga 2026/27.
Os aurinegros iniciam a campanha com o objetivo de disputar as primeiras posições do Campeonato Alemão, enquanto o Hamburgo retorna à elite nacional e faz sua estreia na nova temporada sob o comando de Merlin Polzin.
O confronto marca o início da caminhada das duas equipes em uma competição disputada por 18 clubes. Ao fim do campeonato, as melhores colocadas garantem vagas nas competições europeias, enquanto a parte inferior da tabela concentra a disputa contra o rebaixamento.
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Como chegam as equipes
O Borussia Dortmund chega para a estreia após disputar a Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique, no dia 22 de agosto. Sob o comando de Niko Kovac, a equipe busca combinar a consistência defensiva com maior eficiência no setor ofensivo ao longo da temporada.
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Para 2026/27, o clube reforçou o elenco com nomes como Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias, Joey Veerman e o lateral-esquerdo brasileiro Kauã Prates.
O Dortmund também manteve jogadores importantes, entre eles Felix Nmecha e Nico Schlotterbeck, que está em fase final de recuperação de uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo.
Do outro lado, o Hamburgo retorna à primeira divisão alemã após conquistar o acesso na temporada anterior. A equipe inicia sua trajetória na Bundesliga sob a direção técnica de Merlin Polzin e terá pela frente um dos principais desafios logo na primeira rodada.
Onde assistir ao vivo
O duelo entre Borussia Dortmund x Hamburgo terá transmissão ao vivo da CazéTV, do Prime Video e da plataforma SportyNet.
O que está em disputa na Bundesliga
A temporada 2026/27 da Bundesliga reúne 18 equipes na disputa pelo título alemão. A competição também distribui vagas para os torneios continentais da Uefa conforme a classificação final.
As quatro primeiras posições garantem presença na Champions League, com a possibilidade de uma vaga adicional dependendo dos critérios de coeficiente da Uefa.
O quinto colocado assegura classificação para a Europa League, enquanto o sexto vai para a Conference League.
Na parte inferior da tabela, os dois últimos colocados são rebaixados diretamente, e o time que terminar na 16ª posição disputa um playoff pela permanência.
Ficha Técnica
- Jogo: Borussia Dortmund x Hamburgo
- Competição: Bundesliga 2026/27 – rodada de abertura
- Data: 29/08/2026 (sábado)
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Local: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemanha
- Transmissão: CazéTV, Prime Video e SportyNet