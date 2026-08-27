Bahia x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

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Bahia busca se aproximar do G-4, enquanto Internacional tenta se afastar da zona de rebaixamento em duelo pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro

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Bahia e Internacional se enfrentam neste domingo (30), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes vivem momentos distintos na competição. Enquanto o Bahia ocupa a sexta colocação e busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores, o Internacional tenta se afastar da parte de baixo da tabela e da zona de rebaixamento.

Como chegam as equipes

Bahia

O Bahia chega para o confronto em boa fase. Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, o Tricolor disputou sete partidas, com duas vitórias e cinco empates, mantendo-se invicto no período.

Na última rodada, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o Bavi por 2 a 0, resultado que aumentou a confiança do elenco para a sequência do Brasileirão.

O Bahia ocupa atualmente a sexta colocação, com 37 pontos, apenas dois atrás do Cruzeiro, que está em quinto lugar e abre a zona de classificação para a Pré-Libertadores.

Internacional

O Internacional atravessa um momento mais complicado. O Colorado está na 16ª colocação, com 25 pontos, apenas um à frente do Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Desde o retorno do futebol após a Copa do Mundo, foram nove partidas, com apenas uma vitória, três derrotas e cinco empates. A equipe chega ao duelo contra o Bahia após quatro empates consecutivos.

O confronto na Fonte Nova é importante para o time de Paulo Pezzolano, que precisa voltar a vencer para ganhar distância da zona de rebaixamento.

Histórico de confrontos

Em todas as competições, Bahia e Internacional se enfrentaram 65 vezes, com 33 vitórias do Colorado, 18 empates e 14 triunfos do Tricolor.

Nos últimos dez encontros, o Internacional também leva vantagem, com quatro vitórias, três empates e três derrotas. Nesse período, foram 21 gols marcados, sendo 12 do Colorado e nove do Bahia.

Porém, o Tricolor não perde para o Internacional há três partidas.

Onde assistir Bahia x Internacional ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Jean Lucas) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera (Sanabria), Erick Pulga e Alejo Véliz.

Desfalques: Ademir e Léo Vieira (lesionados) e Jean Lucas (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Ademir e Léo Vieira (lesionados) e Jean Lucas (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Pendurados: Erick Pulga, Erick, Ronaldo, Everaldo, Gabriel Xavier, Sanabria e Kanu.

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Vitinho, Félix Torres, Maripán, José Juninho e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Bernabei, Carbonero e Alan Patrick.

Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Rochet (cirurgia na coluna), Allex (lesão na coxa), Benjamin Arhin (lesão na coxa) e Kayky (cirurgia no tornozelo direito). Bruno Gomes (3º amarelo), Mercado (3º amarelo) e Paulinho Paula (3º amarelo).

Victor Gabriel (suspenso), Rochet (cirurgia na coluna), Allex (lesão na coxa), Benjamin Arhin (lesão na coxa) e Kayky (cirurgia no tornozelo direito). Bruno Gomes (3º amarelo), Mercado (3º amarelo) e Paulinho Paula (3º amarelo). Pendurados: Bernabei, Braian Aguirre, Rodrigo Villagra, Matheus Cunha, Rafael Borré e Paulo Pezzolano.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Guilherme Dias Camilo (MG) Assistente 2: Alex Sandro Quadros Thome (RR)

Alex Sandro Quadros Thome (RR) Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Paulo Roberto Alves Junior (PR) VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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