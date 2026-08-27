Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B

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Avaí tenta se afastar da zona de rebaixamento após três vitórias seguidas, enquanto Atlético-GO busca entrar no G-6 do Brasileirão

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Avaí e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.

As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Enquanto o Avaí busca se afastar da zona de rebaixamento após uma sequência positiva, o Atlético-GO tenta aproveitar o bom momento para se aproximar do G-6 e entrar na briga pelo acesso.

Como chegam as equipes

Avaí

O Avaí chega embalado para o confronto. O Leão vem de três vitórias consecutivas, contra Operário-PR, Sport e Ponte Preta.

Com os resultados recentes, a equipe catarinense ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima do Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Nos últimos dez jogos, o Avaí soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Diante do Atlético-GO, o time comandado por Allan Aal busca manter a reação e ganhar distância da parte de baixo da tabela.

Atlético-GO

O Atlético-GO também chega motivado após uma vitória importante na última rodada. O Dragão goleou o Botafogo-SP por 3 a 0 e ganhou força na disputa pelo acesso.

Nos últimos dez jogos, a equipe goiana conquistou cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

O Atlético-GO ocupa atualmente a 9ª colocação, com 36 pontos, dois atrás do Sport, primeiro time dentro do G-6. Uma vitória na Ressacada pode aproximar o clube da zona de classificação para a próxima fase.

Histórico de confrontos

Em todas as competições, Avaí e Atlético-GO se enfrentaram 23 vezes, com 11 vitórias do Dragão, sete empates e cinco triunfos do Leão.

Nos últimos dez encontros, o Atlético-GO leva ampla vantagem, com seis vitórias e quatro empates. Foram 20 gols marcados no período, sendo 14 do time goiano e seis do Avaí.

O Avaí não vence o confronto desde 2014. Desde então, são 14 partidas de invencibilidade do Atlético-GO.

Onde assistir Avaí x Atlético-GO ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+



Prováveis escalações

Avaí (Técnico: Allan Aal)

Bruno Ferreira; João Vitor, Jefferson Maciel, Allyson, Reynaldo e Douglas Teixeira; Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Léo Chú e Léo Gamalho (Felipe Vizeu).

Desfalques: Juan Rocha e Pedro Cuiabá (lesionados) e Thayllon (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Juan Rocha e Pedro Cuiabá (lesionados) e Thayllon (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Dúvida: Felipe Vizeu.

Felipe Vizeu. Pendurados: Paulo Vitor, Wallison, Jean Lucas, Sorriso, Daniel Penha, Wesley Gasolina, Bruno Ferreira e Felipe Vizeu.



Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)

Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto (Cristiano) e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.

Desfalque: Ewerthon (lesão no tornozelo).

Ewerthon (lesão no tornozelo). Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Leandro Vilela, Bruno José, Yuri, Leo Jacó e Natã Felipe.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)



Lucas Canetto Bellote (SP) Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Daniel Luis Marques (SP) Assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)

Izabele de Oliveira (SP) Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)

Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

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