Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série B
Avaí tenta se afastar da zona de rebaixamento após três vitórias seguidas, enquanto Atlético-GO busca entrar no G-6 do Brasileirão
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Avaí e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2026.
As equipes chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Enquanto o Avaí busca se afastar da zona de rebaixamento após uma sequência positiva, o Atlético-GO tenta aproveitar o bom momento para se aproximar do G-6 e entrar na briga pelo acesso.
Como chegam as equipes
Avaí
O Avaí chega embalado para o confronto. O Leão vem de três vitórias consecutivas, contra Operário-PR, Sport e Ponte Preta.
Com os resultados recentes, a equipe catarinense ocupa a 16ª colocação, com 29 pontos, apenas um acima do Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
Nos últimos dez jogos, o Avaí soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Diante do Atlético-GO, o time comandado por Allan Aal busca manter a reação e ganhar distância da parte de baixo da tabela.
Atlético-GO
O Atlético-GO também chega motivado após uma vitória importante na última rodada. O Dragão goleou o Botafogo-SP por 3 a 0 e ganhou força na disputa pelo acesso.
Nos últimos dez jogos, a equipe goiana conquistou cinco vitórias, três empates e duas derrotas.
O Atlético-GO ocupa atualmente a 9ª colocação, com 36 pontos, dois atrás do Sport, primeiro time dentro do G-6. Uma vitória na Ressacada pode aproximar o clube da zona de classificação para a próxima fase.
Histórico de confrontos
Em todas as competições, Avaí e Atlético-GO se enfrentaram 23 vezes, com 11 vitórias do Dragão, sete empates e cinco triunfos do Leão.
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Nos últimos dez encontros, o Atlético-GO leva ampla vantagem, com seis vitórias e quatro empates. Foram 20 gols marcados no período, sendo 14 do time goiano e seis do Avaí.
O Avaí não vence o confronto desde 2014. Desde então, são 14 partidas de invencibilidade do Atlético-GO.
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Onde assistir Avaí x Atlético-GO ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Avaí (Técnico: Allan Aal)
Bruno Ferreira; João Vitor, Jefferson Maciel, Allyson, Reynaldo e Douglas Teixeira; Paulo Vitor, Luiz Henrique e Jean Lucas; Léo Chú e Léo Gamalho (Felipe Vizeu).
- Desfalques: Juan Rocha e Pedro Cuiabá (lesionados) e Thayllon (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Dúvida: Felipe Vizeu.
- Pendurados: Paulo Vitor, Wallison, Jean Lucas, Sorriso, Daniel Penha, Wesley Gasolina, Bruno Ferreira e Felipe Vizeu.
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto (Cristiano) e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Desfalque: Ewerthon (lesão no tornozelo).
- Pendurados: Gustavo Coutinho, Adriano Martins, Leandro Vilela, Bruno José, Yuri, Leo Jacó e Natã Felipe.
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
- Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)
- Assistente 2: Izabele de Oliveira (SP)
- Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC)
- VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)
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