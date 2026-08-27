Atlético-MG x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

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Galo defende invencibilidade de 12 jogos e tenta quebrar tabu diante do Vitória, que busca reação após duas derrotas consecutivas

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Atlético-MG e Vitória se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Atlético-MG está há 12 jogos sem perder e tenta se aproximar da parte de cima da tabela, o Vitória vem de duas derrotas consecutivas e busca recuperação no Brasileirão.

Como chegam as equipes

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao duelo defendendo uma invencibilidade de 12 partidas. No período, o Galo soma seis vitórias e seis empates.

A equipe comandada por Eduardo Domínguez também avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana, fase em que enfrentará o Santos. Na Copa do Brasil, o Atlético empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final. A partida de volta será disputada na terça-feira (1º).

Para o confronto deste sábado, o Galo terá cinco desfalques: Igor Gomes, Lyanco, Léo Duarte, Ruan e Victor Hugo.

Vitória

O Vitória chega ao confronto tentando interromper uma sequência de duas derrotas consecutivas. A equipe perdeu o clássico Ba-Vi pelo Brasileirão e, posteriormente, foi derrotada pelo Vasco por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O duelo de volta contra o Vasco será disputado na quarta-feira (2). No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ocupa a 12ª colocação, com 29 pontos.

O técnico Jair Ventura não poderá contar com Anderson Pato, Nathan Mendes, Riccieli e Rúben Ramos. Gabriel Baralhas é dúvida para a partida.

Histórico entre Atlético-MG e Vitória

Atlético-MG e Vitória já se enfrentaram 57 vezes em todas as competições, com vantagem do Galo. São 24 vitórias do Atlético-MG, 17 empates e 16 triunfos do Vitória.

Nos últimos dez encontros, porém, o retrospecto é favorável ao Rubro-Negro: foram seis vitórias do Vitória, duas do Atlético-MG e dois empates.

O Galo também tenta quebrar um longo tabu. A equipe mineira não vence o Vitória há seis partidas, e o último triunfo aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2018.

Nos dez confrontos mais recentes, o Vitória marcou 19 gols, contra 11 do Atlético-MG.

Onde assistir Atlético-MG x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Vitória (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves (Walace), Zé Vitor e Martínez; Diego Tarzia (Marinho), Matheuzinho e Renato Kayzer.

Desfalques: Anderson Pato, Nathan Mendes, Riccieli e Rúben Ramos.

Anderson Pato, Nathan Mendes, Riccieli e Rúben Ramos. Dúvida: Gabriel Baralhas.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael, Vitor Fernandes, Vitor Hugo e Renan Lodi; Tomás Pérez e Mamady Cissé; Dudu, Reinier e Alan Minda; Thiago Borbas.

Desfalques: Igor Gomes, Lyanco, Léo Duarte, Ruan e Victor Hugo.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Edina Alves Batista (SP) Assistente 1: Neuza Inês Back (SP)

Neuza Inês Back (SP) Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Quarto árbitro: Robson Babinski (PR)

Robson Babinski (PR) VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

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