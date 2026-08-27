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Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão em duelo entre equipes que vivem bom momento na temporada

Por Lucas Valle Publicado em 28/08/2026 às 10:10
Fluminense e Athletico-PR em duelo pelo Brasileirão
Fluminense e Athletico-PR em duelo pelo Brasileirão - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

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Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As duas equipes chegam ao confronto em boa fase. Enquanto o Fluminense está há cinco partidas sem perder, o Athletico-PR também atravessa um momento positivo e busca manter o embalo na competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

O Fluminense chega ao duelo com uma sequência de cinco partidas sem derrota na temporada. Nos últimos dez jogos, o Tricolor conquistou duas vitórias, sete empates e apenas uma derrota.

Desde a chegada de Marcão, que assumiu o comando após a saída de Zubeldía, a equipe venceu o Palmeiras, eliminou o Independiente Rivadavia na Libertadores e também superou o Remo.

O momento positivo aumenta a confiança do Fluminense para buscar mais três pontos fora de casa e seguir subindo na tabela do Brasileirão.

Athletico-PR

O Athletico-PR também vive uma boa fase. O Furacão está há três partidas sem perder e vem de uma sequência consistente desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo.

Nesse período, a equipe disputou oito jogos oficiais, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O time comandado por Odair Hellmann busca aproveitar o fator casa para manter o bom momento e somar mais três pontos no Brasileirão.

Onde assistir Athletico-PR x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros.

  • Desfalques: Gilberto Moraes (tornozelo), Léo Derik (coxa), Lucas Esquivel (tornozelo) e Claudinho (coxa).
  • Pendurados: Benavídez, Felipinho, Julimar, Jadson, João Cruz e Odair Hellmann.

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

  • Desfalques: John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Freytes, Riquelme e Matheus Reis (lesionados). Hércules (expulsão)
  • Pendurados: Arana, Canobbio e Savarino.

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
  • Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)
  • Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.