Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 25ª rodada da Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão em duelo entre equipes que vivem bom momento na temporada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30), às 11h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As duas equipes chegam ao confronto em boa fase. Enquanto o Fluminense está há cinco partidas sem perder, o Athletico-PR também atravessa um momento positivo e busca manter o embalo na competição.

Como chegam as equipes

Fluminense

O Fluminense chega ao duelo com uma sequência de cinco partidas sem derrota na temporada. Nos últimos dez jogos, o Tricolor conquistou duas vitórias, sete empates e apenas uma derrota.

Desde a chegada de Marcão, que assumiu o comando após a saída de Zubeldía, a equipe venceu o Palmeiras, eliminou o Independiente Rivadavia na Libertadores e também superou o Remo.

O momento positivo aumenta a confiança do Fluminense para buscar mais três pontos fora de casa e seguir subindo na tabela do Brasileirão.

Athletico-PR

O Athletico-PR também vive uma boa fase. O Furacão está há três partidas sem perder e vem de uma sequência consistente desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo.

Nesse período, a equipe disputou oito jogos oficiais, sendo seis pelo Campeonato Brasileiro e dois pela Copa do Brasil. Foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

O time comandado por Odair Hellmann busca aproveitar o fator casa para manter o bom momento e somar mais três pontos no Brasileirão.

Onde assistir Athletico-PR x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada e pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson e Mendoza; Leozinho, João Cruz e Viveros.

Desfalques: Gilberto Moraes (tornozelo), Léo Derik (coxa), Lucas Esquivel (tornozelo) e Claudinho (coxa).

Gilberto Moraes (tornozelo), Léo Derik (coxa), Lucas Esquivel (tornozelo) e Claudinho (coxa). Pendurados: Benavídez, Felipinho, Julimar, Jadson, João Cruz e Odair Hellmann.

Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê (Arana); Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Soteldo e Hulk.

Desfalques: John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Freytes, Riquelme e Matheus Reis (lesionados). Hércules (expulsão)

John Kennedy, Igor Rabello, Samuel Xavier, Freytes, Riquelme e Matheus Reis (lesionados). Hércules (expulsão) Pendurados: Arana, Canobbio e Savarino.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) Assistente 2: Celso Luiz da Silva (MG)

Celso Luiz da Silva (MG) Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

Anderson Ribeiro Gonçalves (GO) VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!