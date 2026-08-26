Vasco x Palmeiras ao vivo: onde assistir, horário e detalhes da final do Brasileirão Sub-20

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Equipes iniciam a disputa pelo título nacional nesta sexta-feira, em São Januário, antes do confronto decisivo marcado para São Paulo

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Vasco e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O confronto abre a disputa pelo título nacional da categoria. O Vasco, que terminou a primeira fase na segunda posição com 36 pontos, terá o apoio de sua torcida no primeiro duelo da decisão. Já o Palmeiras chega à final com uma campanha invicta e busca ampliar sua sequência de conquistas na competição.

O jogo de volta está marcado para o dia 4 de setembro, às 19h, no Nubank Parque, em São Paulo. O clube paulista decidirá o título como mandante por ter apresentado desempenho acumulado superior ao do adversário ao longo do campeonato.

Como chegam as equipes

O Vasco da Gama demonstrou regularidade durante a fase classificatória e terminou a primeira etapa do Brasileirão Sub-20 na vice-liderança, com 36 pontos. Para o jogo de ida, a equipe carioca aposta no fator casa e na presença dos torcedores em São Januário.

O Palmeiras, por sua vez, chega à decisão sem derrotas na atual edição do torneio. O Alviverde terminou a primeira fase na liderança e, no mata-mata, eliminou Corinthians e Red Bull Bragantino para garantir presença em mais uma final.

O clube paulista disputará a decisão pelo quinto ano consecutivo e busca o terceiro título seguido do Campeonato Brasileiro Sub-20. Caso conquiste o troféu, chegará à sua quinta taça na história da competição.

Palmeiras busca ampliar sequência de títulos

O time alviverde conquistou as duas últimas edições do Brasileirão Sub-20 ao superar Cruzeiro e Red Bull Bragantino nas decisões. O clube também foi campeão em 2018, diante do Vitória, e em 2022, contra o Corinthians.

Antes da decisão nacional, a equipe também conquistou a Otten Innovation Cup, na Holanda, com vitória sobre o PSV na final. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Palmeiras vem de triunfo sobre o Referência.

Onde assistir ao vivo

Vasco x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada. A partida começa às 18h (de Brasília), nesta sexta-feira (28).

O segundo jogo da final, marcado para o dia 4 de setembro, também terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Entrada gratuita em São Januário

O público poderá acompanhar o primeiro jogo da final gratuitamente. O acesso será liberado para os setores de Arquibancada e Social de São Januário.

Para a partida de volta, em São Paulo, a entrada também será gratuita. Os torcedores deverão realizar o resgate dos ingressos pelo site oficial ingressospalmeiras.com.br, com direito a uma entrada por CPF.

Ficha técnica