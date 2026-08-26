Rio Ave x Sporting ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do jogo pelo Campeonato Português
Equipes se enfrentam em Vila do Conde pela quarta rodada, em confronto que reúne momentos distintos e marcas recentes no campeonato; confira
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Rio Ave e Sporting se enfrentam nesta sexta-feira (28), pela quarta rodada da Liga Portugal Betclic. A partida será disputada no Estádio do Rio Ave Futebol Clube, em Vila do Conde, com início às 20h15 no horário de Portugal e 16h15 pelo horário de Brasília.
O confronto coloca frente a frente equipes que chegam de momentos recentes distintos. Os vilacondenses vêm de vitória fora de casa contra o Estoril, enquanto os Leões defendem uma longa sequência sem derrotas atuando como visitantes no Campeonato Português.
O duelo também marca o reencontro do técnico Sotiris Sylaidopoulos, atualmente no comando do Rio Ave, com os gregos Fotis Ioannidis e George Vagiannidis, jogadores que possuem ligação com o treinador desde o período no Panathinaikos.
Como chegam as equipes
O Rio Ave chega motivado após conquistar um resultado positivo fora de casa diante do Estoril. Jalen Blesa e Tamble Monteiro participaram diretamente da jogada que resultou no primeiro gol da equipe na temporada.
Fora de campo, o clube passou por mudanças recentes. Bruno Alves deixou o cargo de diretor técnico, enquanto o lateral Pedro Amaral retornou ao elenco e assinou contrato até 2028 após defender o Estoril nas duas últimas temporadas.
Do outro lado, o Sporting, comandado por Rui Borges, mantém uma sequência sem derrotas como visitante no Campeonato Português. A última derrota fora de casa pela competição, segundo as informações fornecidas, aconteceu em dezembro de 2024, diante do Moreirense.
Apesar do retrospecto positivo longe de seus domínios, os Leões tiveram empates recentes como visitantes contra Aves SAD, Gil Vicente e Estrela da Amadora.
Onde assistir ao vivo
Os torcedores brasileiros poderão acompanhar Rio Ave x Sporting ao vivo e gratuitamente pelo canal da ESPN Brasil no YouTube. A transmissão está prevista para começar a partir das 16h15, no horário de Brasília.
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Histórico em Vila do Conde
O Rio Ave tem enfrentado dificuldades quando recebe os chamados três grandes do futebol português nas últimas temporadas. Em 13 jogos disputados em casa contra Porto, Benfica e Sporting, o clube acumulou uma vitória, três empates e nove derrotas.
Um dos resultados mais marcantes da história do confronto em Vila do Conde aconteceu em março de 2004. Na ocasião, o Rio Ave venceu o Sporting por 4 a 0.
Há também uma coincidência envolvendo a data do novo encontro. A última vitória do Rio Ave em casa contra um dos principais clubes portugueses ocorreu em 28 de agosto de 2022, quando superou o Porto por 3 a 1. O duelo desta sexta-feira será disputado exatamente quatro anos depois.
Ficha técnica
- Jogo: Rio Ave x Sporting
- Competição: Liga Portugal Betclic – 4ª rodada
- Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
- Horário: 20h15, horário de Portugal / 16h15, horário de Brasília
- Local: Estádio do Rio Ave Futebol Clube, Vila do Conde, Portugal
- Transmissão: ESPN Brasil, no YouTube