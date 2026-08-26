Milan x Venezia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Série A Italiana
Milan busca manter os 100% de aproveitamento na Serie A, enquanto o Venezia tenta reagir após derrota na estreia da competição
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Milan e Venezia se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, pela segunda rodada da Serie A 2026/27.
As equipes chegam em situações diferentes no campeonato. O Milan estreou com vitória fora de casa e busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto o Venezia tenta conquistar os primeiros pontos após perder na primeira rodada.
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Momento das equipes
Milan
O Milan disputou quatro partidas na pré-temporada, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Na estreia da Serie A, a equipe venceu o Torino por 2 a 1, fora de casa, e ocupa a quinta colocação, com três pontos. Para o confronto, o Milan terá Rafael Leão como desfalque.
Venezia
O Venezia fez cinco amistosos durante a preparação, com três vitórias, um empate e uma derrota. Pela Copa da Itália, venceu o Modena por 3 a 2 e avançou aos 16-avos de final.
Porém, na estreia da Serie A, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Lecce, em casa, e aparece na 17ª colocação, ainda sem pontuar.
Andrea Adorante e Marin Sverko são os desfalques para a partida.
Onde assistir Milan x Venezia ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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- TV fechada: ESPN 4
- Streaming: Disney+
Prováveis escalações
Milan (Técnico: Ruben Amorim)
Mike Maignan; Mario Gila, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot e Estupiñán; Cissé e Loftus-Cheek; Gonçalo Ramos.
- Desfalque: Rafael Leão
Venezia (Giovanni Stroppa)
Filip Stankovic; Joel Schingtienne, Armel Bella-Kotchap e Bartol Franjic; Antoine Hainaut, Kike Pérez, Gianluca Busio, Toma Basic e Thierry Correia; Akor Adams e John Yeboah.
- Desfalques: Andrea Adorante e Marin Sverko.
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