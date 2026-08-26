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Milan x Venezia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Série A Italiana

Milan busca manter os 100% de aproveitamento na Serie A, enquanto o Venezia tenta reagir após derrota na estreia da competição

Por Lucas Valle Publicado em 26/08/2026 às 13:34
Milan e Venezia se enfrentam pela 2ª rodada a Série A Italiana
Milan e Venezia se enfrentam pela 2ª rodada a Série A Italiana - Arte/Blog do Torcedor

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Milan e Venezia se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, pela segunda rodada da Serie A 2026/27.

As equipes chegam em situações diferentes no campeonato. O Milan estreou com vitória fora de casa e busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto o Venezia tenta conquistar os primeiros pontos após perder na primeira rodada.

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Momento das equipes

Milan

O Milan disputou quatro partidas na pré-temporada, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Na estreia da Serie A, a equipe venceu o Torino por 2 a 1, fora de casa, e ocupa a quinta colocação, com três pontos. Para o confronto, o Milan terá Rafael Leão como desfalque.

Venezia

O Venezia fez cinco amistosos durante a preparação, com três vitórias, um empate e uma derrota. Pela Copa da Itália, venceu o Modena por 3 a 2 e avançou aos 16-avos de final.

Porém, na estreia da Serie A, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Lecce, em casa, e aparece na 17ª colocação, ainda sem pontuar.

Andrea Adorante e Marin Sverko são os desfalques para a partida.

Onde assistir Milan x Venezia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Prováveis escalações

Milan (Técnico: Ruben Amorim)

Mike Maignan; Mario Gila, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot e Estupiñán; Cissé e Loftus-Cheek; Gonçalo Ramos.

  • Desfalque: Rafael Leão

Venezia (Giovanni Stroppa)

Filip Stankovic; Joel Schingtienne, Armel Bella-Kotchap e Bartol Franjic; Antoine Hainaut, Kike Pérez, Gianluca Busio, Toma Basic e Thierry Correia; Akor Adams e John Yeboah.

  • Desfalques: Andrea Adorante e Marin Sverko.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.