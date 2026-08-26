Milan x Venezia ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Série A Italiana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Milan busca manter os 100% de aproveitamento na Serie A, enquanto o Venezia tenta reagir após derrota na estreia da competição

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Milan e Venezia se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, pela segunda rodada da Serie A 2026/27.

As equipes chegam em situações diferentes no campeonato. O Milan estreou com vitória fora de casa e busca manter os 100% de aproveitamento, enquanto o Venezia tenta conquistar os primeiros pontos após perder na primeira rodada.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Momento das equipes

Milan

O Milan disputou quatro partidas na pré-temporada, com uma vitória, dois empates e uma derrota. Na estreia da Serie A, a equipe venceu o Torino por 2 a 1, fora de casa, e ocupa a quinta colocação, com três pontos. Para o confronto, o Milan terá Rafael Leão como desfalque.

Venezia

O Venezia fez cinco amistosos durante a preparação, com três vitórias, um empate e uma derrota. Pela Copa da Itália, venceu o Modena por 3 a 2 e avançou aos 16-avos de final.

Porém, na estreia da Serie A, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Lecce, em casa, e aparece na 17ª colocação, ainda sem pontuar.

Andrea Adorante e Marin Sverko são os desfalques para a partida.

Onde assistir Milan x Venezia ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: ESPN 4

ESPN 4 Streaming: Disney+

Prováveis escalações

Milan (Técnico: Ruben Amorim)

Mike Maignan; Mario Gila, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot e Estupiñán; Cissé e Loftus-Cheek; Gonçalo Ramos.

Desfalque: Rafael Leão

Venezia (Giovanni Stroppa)

Filip Stankovic; Joel Schingtienne, Armel Bella-Kotchap e Bartol Franjic; Antoine Hainaut, Kike Pérez, Gianluca Busio, Toma Basic e Thierry Correia; Akor Adams e John Yeboah.

Desfalques: Andrea Adorante e Marin Sverko.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!