Lille x PSG ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Ligue 1

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Lille busca manter o bom início na Ligue 1 diante do atual campeão PSG, que tenta conquistar a primeira vitória após empate na estreia

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Lille e PSG se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), na Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, na França, pela segunda rodada da Ligue 1 2026/27.

As equipes começaram a competição com resultados diferentes. Enquanto o Lille venceu o Angers na estreia, o PSG ficou no empate por 2 a 2 com o Rennes e busca a primeira vitória no Campeonato Francês.

Como chegam as equipes

Lille

O Lille disputou cinco partidas na pré-temporada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na estreia da Ligue 1, a equipe venceu o Angers por 2 a 0, com gols de Tiago Santos e Olivier Giroud.

Comandado por Davide Ancelotti, o Lille busca manter o bom início e voltar a vencer o PSG após cinco anos sem derrotar o clube parisiense.

PSG

O PSG disputou apenas dois amistosos na pré-temporada, com uma derrota e um empate. Depois, conquistou a Supercopa da UEFA ao vencer o Aston Villa por 2 a 1.

Na sequência, o time perdeu para o Lens na Supercopa da França. Já na estreia da Ligue 1, ficou no 2 a 2 com o Rennes, após sair perdendo por 2 a 0 e buscar o empate com dois gols de Ferran Torres.

Atual campeão da Champions League e da Ligue 1, o PSG tenta conquistar a primeira vitória no campeonato nacional.

Para o duelo, o camisa 10 do PSG e atual bola de ouro, Ousmane Dembélé, é desfalque por opção técnica, enquanto Nuno Mendes está suspenso após ser expulso.

Onde assistir Lille x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

YouTube: CazéTV (clique para assistir) e Prime Vídeo (com transmissão da CazéTV)

Possíveis escalações

Lille (Técnico: Davide Ancelotti)

Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro e Perraud; Mukau e Bentaleb; Ethan Mbappé, Haraldsson e Basar Önal; Olivier Giroud.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Kvaratskhelia.

Desfalques: Dembélé (opção técnica) e Nuno Mendes (suspenso).

Histórico entre Lille e PSG

Lille e PSG já se enfrentaram 106 vezes em todas as competições. O Paris Saint-Germain leva vantagem no retrospecto, com 47 vitórias, contra 32 triunfos do Lille e 27 empates.

Nos últimos dez confrontos, o domínio também é do PSG: foram oito vitórias parisienses e dois empates. Nesse período, o PSG marcou 33 gols, enquanto o Lille balançou as redes 11 vezes.

O Lille não vence o PSG há cinco anos.