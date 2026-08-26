fechar
Onde assistir |

Lille x PSG ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Ligue 1

Lille busca manter o bom início na Ligue 1 diante do atual campeão PSG, que tenta conquistar a primeira vitória após empate na estreia

Por Lucas Valle Publicado em 26/08/2026 às 14:20
Lille e PSG se enfrentam pela 2ª rodada da Ligue 1
Lille e PSG se enfrentam pela 2ª rodada da Ligue 1 - Arte/ Blog do Torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Lille e PSG se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h45 (horário de Brasília), na Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, na França, pela segunda rodada da Ligue 1 2026/27.

As equipes começaram a competição com resultados diferentes. Enquanto o Lille venceu o Angers na estreia, o PSG ficou no empate por 2 a 2 com o Rennes e busca a primeira vitória no Campeonato Francês.

Como chegam as equipes

Lille

O Lille disputou cinco partidas na pré-temporada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na estreia da Ligue 1, a equipe venceu o Angers por 2 a 0, com gols de Tiago Santos e Olivier Giroud.

Comandado por Davide Ancelotti, o Lille busca manter o bom início e voltar a vencer o PSG após cinco anos sem derrotar o clube parisiense.

PSG

O PSG disputou apenas dois amistosos na pré-temporada, com uma derrota e um empate. Depois, conquistou a Supercopa da UEFA ao vencer o Aston Villa por 2 a 1.

Na sequência, o time perdeu para o Lens na Supercopa da França. Já na estreia da Ligue 1, ficou no 2 a 2 com o Rennes, após sair perdendo por 2 a 0 e buscar o empate com dois gols de Ferran Torres.

Atual campeão da Champions League e da Ligue 1, o PSG tenta conquistar a primeira vitória no campeonato nacional.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Para o duelo, o camisa 10 do PSG e atual bola de ouro, Ousmane Dembélé, é desfalque por opção técnica, enquanto Nuno Mendes está suspenso após ser expulso.

Leia Também

Onde assistir Lille x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Possíveis escalações

Lille (Técnico: Davide Ancelotti)

Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro e Perraud; Mukau e Bentaleb; Ethan Mbappé, Haraldsson e Basar Önal; Olivier Giroud.

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Ferran Torres e Kvaratskhelia.

  • Desfalques: Dembélé (opção técnica) e Nuno Mendes (suspenso).

Histórico entre Lille e PSG

Lille e PSG já se enfrentaram 106 vezes em todas as competições. O Paris Saint-Germain leva vantagem no retrospecto, com 47 vitórias, contra 32 triunfos do Lille e 27 empates.

Nos últimos dez confrontos, o domínio também é do PSG: foram oito vitórias parisienses e dois empates. Nesse período, o PSG marcou 33 gols, enquanto o Lille balançou as redes 11 vezes.

O Lille não vence o PSG há cinco anos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Jogo do Real Madrid ao vivo e de graça hoje (26): veja transmissão e principais informações
TRANSMISSÃO

Jogo do Real Madrid ao vivo e de graça hoje (26): veja transmissão e principais informações
Goiás x São Bernardo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
SÉRIE B

Goiás x São Bernardo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.