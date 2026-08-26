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Jogo do Real Madrid ao vivo e de graça hoje (26): veja transmissão e principais informações

Real Madrid recebe a Real Sociedad nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu; veja horário, transmissão e prováveis escalações do jogo

Por Thiago Seabra Publicado em 26/08/2026 às 8:00
Vini Jr.
Vini Jr. - REPRODUÇÃO

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O Real Madrid enfrenta a Real Sociedad nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela La Liga. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da CazéTV no YouTube.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam após resultados distintos em seus compromissos recentes. O Real Madrid vem de vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, enquanto a Real Sociedad tenta reagir depois de perder por 1 a 0 para o Real Betis.

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Real Madrid x Real Sociedad ao vivo na CazéTV

Os torcedores poderão acompanhar Real Madrid x Real Sociedad ao vivo pelo YouTube da CazéTV. A bola está marcada para rolar às 16h, no horário de Brasília.

O duelo será disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, e reúne equipes que buscam somar pontos neste início de competição.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid, comandado pelo técnico José Mourinho, venceu o Espanyol por 2 a 1 no último sábado (22), fora de casa. Jude Bellingham abriu o placar aos oito minutos, e Carlos Espí marcou o gol da vitória aos 90 minutos.

Para o confronto diante da Real Sociedad, a equipe madrilenha tem problemas no setor defensivo. Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy aparecem entre os jogadores indisponíveis por lesão, assim como os jovens Raul Asencio e Thiago Pitarch.

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Por outro lado, Aurélien Tchouaméni se recuperou e deve voltar a ser opção para Mourinho.

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Como chega a Real Sociedad

A Real Sociedad busca recuperação após a derrota por 1 a 0 para o Real Betis, no dia 21 de agosto. O gol da partida foi marcado por Rodrigo Riquelme, aos 62 minutos.

O time comandado por Pellegrino Matarazzo tem Álvaro Odriozola como baixa e não possui jogadores suspensos para o compromisso em Madri.

Histórico recente favorece o Real Madrid

O retrospecto recente do confronto aponta vantagem do Real Madrid. Nos últimos cinco a seis encontros entre as equipes em diferentes competições, o clube madrilenho somou cinco vitórias e um empate.

O último ponto conquistado pela Real Sociedad diante do adversário citado no histórico recente foi em um empate por 4 a 4, pela Copa do Rei, em abril de 2025.

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Prováveis escalações de Real Madrid x Real Sociedad

Real Madrid

  • Courtois; Alexander-Arnold (ou Dumfries), Konate, Huijsen e Cucurella; Bernardo Silva e Valverde; Arda Guler, Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Real Sociedad

  • Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin e Gomez; Herrera e Soler; Takefusa Kubo, Sucic e Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal.

Ficha do jogo

  • Jogo: Real Madrid x Real Sociedad
  • Competição: La Liga
  • Data: quarta-feira (26)
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha
  • Transmissão: CazéTV, no YouTube

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.