Jogo do Real Madrid ao vivo e de graça hoje (26): veja transmissão e principais informações
Real Madrid recebe a Real Sociedad nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu; veja horário, transmissão e prováveis escalações do jogo
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O Real Madrid enfrenta a Real Sociedad nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela La Liga. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da CazéTV no YouTube.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam após resultados distintos em seus compromissos recentes. O Real Madrid vem de vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, enquanto a Real Sociedad tenta reagir depois de perder por 1 a 0 para o Real Betis.
Real Madrid x Real Sociedad ao vivo na CazéTV
Os torcedores poderão acompanhar Real Madrid x Real Sociedad ao vivo pelo YouTube da CazéTV. A bola está marcada para rolar às 16h, no horário de Brasília.
O duelo será disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, e reúne equipes que buscam somar pontos neste início de competição.
Como chega o Real Madrid
O Real Madrid, comandado pelo técnico José Mourinho, venceu o Espanyol por 2 a 1 no último sábado (22), fora de casa. Jude Bellingham abriu o placar aos oito minutos, e Carlos Espí marcou o gol da vitória aos 90 minutos.
Para o confronto diante da Real Sociedad, a equipe madrilenha tem problemas no setor defensivo. Éder Militão, Rodrygo e Ferland Mendy aparecem entre os jogadores indisponíveis por lesão, assim como os jovens Raul Asencio e Thiago Pitarch.
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Por outro lado, Aurélien Tchouaméni se recuperou e deve voltar a ser opção para Mourinho.
Como chega a Real Sociedad
A Real Sociedad busca recuperação após a derrota por 1 a 0 para o Real Betis, no dia 21 de agosto. O gol da partida foi marcado por Rodrigo Riquelme, aos 62 minutos.
O time comandado por Pellegrino Matarazzo tem Álvaro Odriozola como baixa e não possui jogadores suspensos para o compromisso em Madri.
Histórico recente favorece o Real Madrid
O retrospecto recente do confronto aponta vantagem do Real Madrid. Nos últimos cinco a seis encontros entre as equipes em diferentes competições, o clube madrilenho somou cinco vitórias e um empate.
O último ponto conquistado pela Real Sociedad diante do adversário citado no histórico recente foi em um empate por 4 a 4, pela Copa do Rei, em abril de 2025.
Prováveis escalações de Real Madrid x Real Sociedad
Real Madrid
- Courtois; Alexander-Arnold (ou Dumfries), Konate, Huijsen e Cucurella; Bernardo Silva e Valverde; Arda Guler, Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
Real Sociedad
- Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin e Gomez; Herrera e Soler; Takefusa Kubo, Sucic e Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal.
Ficha do jogo
- Jogo: Real Madrid x Real Sociedad
- Competição: La Liga
- Data: quarta-feira (26)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha
- Transmissão: CazéTV, no YouTube