Jogo da Globo hoje (26/08): veja qual partida passa na TV e programação completa

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Quartas de final da Copa do Brasil movimentam a programação da Globo, com dois confrontos transmitidos a partir das 21h30; saiba mais

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O jogo transmitido pela TV Globo em Pernambuco nesta quarta-feira (26/08) será Palmeiras x Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

A Globo também transmite Vasco x Vitória para parte do país, no mesmo horário. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, e também marca o início da disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

Qual jogo passa na Globo hoje em Pernambuco?

Para Pernambuco e outras praças, a TV Globo exibe o clássico entre Palmeiras e Santos. O Alviverde recebe o Peixe pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras chega ao clássico após vencer o Vasco por 4 a 1 e ampliar para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

O Santos, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol e tenta construir um resultado favorável fora de casa antes da partida decisiva na Vila Belmiro.

Jogo: Palmeiras x Santos

Palmeiras x Santos Horário: 21h30

21h30 Competição: Copa do Brasil — quartas de final

Copa do Brasil — quartas de final TV Globo: SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF

Vasco x Vitória também passa na Globo

Nas demais praças definidas para a transmissão, a Globo exibe Vasco x Vitória, também às 21h30. As equipes se enfrentam no Estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.

O Vasco entra em campo pressionado por uma sequência de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vitória também busca recuperação após perder por 2 a 0 para o Bahia, no clássico disputado no Barradão.

O segundo jogo entre Vasco e Vitória está marcado para o dia 3 de setembro, em Salvador.

Jogo: Vasco x Vitória

Vasco x Vitória Horário: 21h30

21h30 Competição: Copa do Brasil — quartas de final

Copa do Brasil — quartas de final TV Globo: RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE

Jogos da Globo hoje (26/08)

21h30 — Palmeiras x Santos — Globo em SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF

— Globo em SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF 21h30 — Vasco x Vitória — Globo em RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE

Programação da TV Globo Nordeste hoje, quarta-feira (26/08)