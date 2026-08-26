fechar
Onde assistir |

Jogo da Globo hoje (26/08): veja qual partida passa na TV e programação completa

Quartas de final da Copa do Brasil movimentam a programação da Globo, com dois confrontos transmitidos a partir das 21h30; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 26/08/2026 às 12:29
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes! - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O jogo transmitido pela TV Globo em Pernambuco nesta quarta-feira (26/08) será Palmeiras x Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.

A Globo também transmite Vasco x Vitória para parte do país, no mesmo horário. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, e também marca o início da disputa por uma vaga nas semifinais da competição.

Qual jogo passa na Globo hoje em Pernambuco?

Para Pernambuco e outras praças, a TV Globo exibe o clássico entre Palmeiras e Santos. O Alviverde recebe o Peixe pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras chega ao clássico após vencer o Vasco por 4 a 1 e ampliar para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

O Santos, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol e tenta construir um resultado favorável fora de casa antes da partida decisiva na Vila Belmiro.

  • Jogo: Palmeiras x Santos
  • Horário: 21h30
  • Competição: Copa do Brasil — quartas de final
  • TV Globo: SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Vasco x Vitória também passa na Globo

Nas demais praças definidas para a transmissão, a Globo exibe Vasco x Vitória, também às 21h30. As equipes se enfrentam no Estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.

O Vasco entra em campo pressionado por uma sequência de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vitória também busca recuperação após perder por 2 a 0 para o Bahia, no clássico disputado no Barradão.

O segundo jogo entre Vasco e Vitória está marcado para o dia 3 de setembro, em Salvador.

  • Jogo: Vasco x Vitória
  • Horário: 21h30
  • Competição: Copa do Brasil — quartas de final
  • TV Globo: RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE

Jogos da Globo hoje (26/08)

  • 21h30 — Palmeiras x Santos — Globo em SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF
  • 21h30 — Vasco x Vitória — Globo em RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE

Leia Também

Programação da TV Globo Nordeste hoje, quarta-feira (26/08)

  • 04h00 — Hora Um
  • 06h00 — Bom Dia Pernambuco
  • 08h30 — Bom Dia Brasil
  • 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 — Mais Você
  • 11h45 — NE1
  • 13h00 — Globo Esporte
  • 13h25 — Jornal Hoje
  • 14h35 — Edição Especial – Além do Tempo
  • 15h20 — Sessão da Tarde – Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou a História
  • 16h55 — Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
  • 17h55 — A Nobreza do Amor
  • 18h35 — NE2
  • 19h00 — Por Você
  • 19h40 — Jornal Nacional
  • 20h10 — Entrevista com os Candidatos à Presidência – Renan Santos
  • 20h55 — Quem Ama Cuida
  • 21h20 — Copa do Brasil
  • 23h30 — Segue o Jogo
  • 23h45 — Estrelas da Casa
  • 23h50 — Jornal da Globo
  • 00h40 — Reapresentação – A Nobreza do Amor
  • 01h15 — Reapresentação – Por Você
  • 01h50 — Comédia na Madruga I
  • 02h35 — Corujão I – A Sogra Perfeita

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Neymar vai jogar contra o Palmeiras hoje? Entenda situação do craque do Santos
NEYMAR

Neymar vai jogar contra o Palmeiras hoje? Entenda situação do craque do Santos
Fluminense x Palmeiras Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão
SUB-17

Fluminense x Palmeiras Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.