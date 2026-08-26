Jogo da Globo hoje (26/08): veja qual partida passa na TV e programação completa
Quartas de final da Copa do Brasil movimentam a programação da Globo, com dois confrontos transmitidos a partir das 21h30; saiba mais
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O jogo transmitido pela TV Globo em Pernambuco nesta quarta-feira (26/08) será Palmeiras x Santos, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo.
A Globo também transmite Vasco x Vitória para parte do país, no mesmo horário. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro, e também marca o início da disputa por uma vaga nas semifinais da competição.
Qual jogo passa na Globo hoje em Pernambuco?
Para Pernambuco e outras praças, a TV Globo exibe o clássico entre Palmeiras e Santos. O Alviverde recebe o Peixe pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil.
O Palmeiras chega ao clássico após vencer o Vasco por 4 a 1 e ampliar para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.
O Santos, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Mirassol e tenta construir um resultado favorável fora de casa antes da partida decisiva na Vila Belmiro.
- Jogo: Palmeiras x Santos
- Horário: 21h30
- Competição: Copa do Brasil — quartas de final
- TV Globo: SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF
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Vasco x Vitória também passa na Globo
Nas demais praças definidas para a transmissão, a Globo exibe Vasco x Vitória, também às 21h30. As equipes se enfrentam no Estádio de São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final.
O Vasco entra em campo pressionado por uma sequência de oito partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vitória também busca recuperação após perder por 2 a 0 para o Bahia, no clássico disputado no Barradão.
O segundo jogo entre Vasco e Vitória está marcado para o dia 3 de setembro, em Salvador.
- Jogo: Vasco x Vitória
- Horário: 21h30
- Competição: Copa do Brasil — quartas de final
- TV Globo: RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE
Jogos da Globo hoje (26/08)
- 21h30 — Palmeiras x Santos — Globo em SP, AC, AL, AM, AP, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RO, RS, SC, TO e DF
- 21h30 — Vasco x Vitória — Globo em RJ, BA, ES, MA, PA, RN e SE
Programação da TV Globo Nordeste hoje, quarta-feira (26/08)
- 04h00 — Hora Um
- 06h00 — Bom Dia Pernambuco
- 08h30 — Bom Dia Brasil
- 09h30 — Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 — Mais Você
- 11h45 — NE1
- 13h00 — Globo Esporte
- 13h25 — Jornal Hoje
- 14h35 — Edição Especial – Além do Tempo
- 15h20 — Sessão da Tarde – Flamin' Hot: O Sabor Que Mudou a História
- 16h55 — Vale a Pena Ver de Novo – Avenida Brasil
- 17h55 — A Nobreza do Amor
- 18h35 — NE2
- 19h00 — Por Você
- 19h40 — Jornal Nacional
- 20h10 — Entrevista com os Candidatos à Presidência – Renan Santos
- 20h55 — Quem Ama Cuida
- 21h20 — Copa do Brasil
- 23h30 — Segue o Jogo
- 23h45 — Estrelas da Casa
- 23h50 — Jornal da Globo
- 00h40 — Reapresentação – A Nobreza do Amor
- 01h15 — Reapresentação – Por Você
- 01h50 — Comédia na Madruga I
- 02h35 — Corujão I – A Sogra Perfeita