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Goiás x São Bernardo ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B

Esmeraldino recebe a equipe paulista na Serrinha em busca de recuperação e com Tadeu prestes a alcançar marca histórica; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 26/08/2026 às 11:04
Imagem do jogo do Goiás na Série B
Imagem do jogo do Goiás na Série B - Reprodução/ Goiás

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Goiás e São Bernardo se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O confronto marca uma data especial para o clube esmeraldino. O goleiro Tadeu está prestes a completar 400 partidas oficiais com a camisa do Goiás e se aproximar ainda mais das primeiras posições entre os jogadores que mais atuaram pelo clube.

Em campo, o time goiano tenta encerrar uma sequência de três partidas sem vitória e se aproximar da zona de acesso. O São Bernardo também busca somar pontos fora de casa após o empate com o Náutico na rodada anterior.

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Como chegam as equipes

O Goiás ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos, e está a três pontos da zona de acesso. Na última rodada, a equipe comandada por Mozart empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal.

A partida contra o São Bernardo abre uma sequência importante para o Esmeraldino. Dos próximos seis compromissos, cinco serão disputados em Goiânia, incluindo quatro jogos na Serrinha e o clássico diante do Vila Nova.

O São Bernardo vem de empate por 1 a 1 contra o Náutico, no Estádio Primeiro de Maio. A equipe paulista saiu na frente com Lucas Lima, mas sofreu o gol de empate aos 40 minutos do segundo tempo.

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Onde assistir Goiás x São Bernardo ao vivo

Goiás x São Bernardo terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming.

Tadeu se aproxima de mais uma marca pelo Goiás

O duelo na Serrinha pode marcar a 400ª partida oficial de Tadeu pelo Goiás. O goleiro ficará a apenas cinco jogos de alcançar Ernando, segundo atleta com mais partidas na história do clube, com 405 atuações.

O recordista é Harlei, que defendeu o Goiás em 831 partidas. Tadeu renovou seu contrato no início da temporada e possui vínculo com o clube até o fim de 2029.

Durante sua passagem pelo Esmeraldino, o goleiro conquistou o Campeonato Goiano de forma invicta nesta temporada, a Copa Verde de 2023 e também participou do acesso à Série A em 2021.

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Desfalques e dúvidas

O técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Luisão, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate contra o Cuiabá.

Os atacantes Anselmo Ramon e Kadu Sousa são dúvidas. Os dois apresentaram problemas físicos durante a partida anterior e foram substituídos ainda no intervalo.

Já Tadeu deve seguir como titular após retornar à equipe na última rodada, depois de se recuperar de uma lesão na tíbia.

Ficha Técnica

  • Jogo: Goiás x São Bernardo
  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série B – 26ª rodada
  • Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
  • Horário: 19h30
  • Local: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)
  • Transmissão: ESPN e Disney+

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.