Flamengo x Ferroviária ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pelas quartas do Brasileirão Feminino

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Rubro-Negro e equipe de Araraquara iniciam disputa por uma vaga entre os quatro melhores, com decisão do confronto marcada para setembro

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Flamengo e Ferroviária se enfrentam neste sábado (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026.

O duelo reúne equipes que terminaram próximas na classificação da primeira fase. A Ferroviária avançou na quarta colocação, enquanto o clube rubro-negro encerrou a etapa inicial em quinto lugar.

A definição da vaga será no segundo confronto, marcado para o dia 5 de setembro, às 16h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem avançar enfrentará na semifinal o vencedor de São Paulo x Grêmio.

Como chegam as equipes para o mata-mata

O Flamengo garantiu presença nas quartas de final após vencer o Atlético-MG por 4 a 1 na última rodada da primeira fase, no Estádio Luso-Brasileiro.

Djeni marcou duas vezes, Kaylane também balançou as redes antes do intervalo e Fernandinha completou o placar na etapa final.

Do outro lado, a Ferroviária terminou a primeira fase na quarta posição e, por ter feito campanha superior à do adversário, terá o direito de decidir a classificação diante de sua torcida, em Araraquara.

O confronto será disputado em dois jogos. Caso haja igualdade no placar agregado após as duas partidas, a vaga na semifinal será definida nas cobranças de pênaltis. A partir desta fase, os duelos também passam a contar com o auxílio do VAR.

Onde assistir ao vivo

O jogo entre Flamengo x Ferroviária terá transmissão ao vivo pela TV Globo, em TV aberta, pelo sportv, na TV fechada, além da TV Brasil, dos canais de YouTube ge tv e UOL Esportes.

O que está em jogo na reta decisiva

Além da vaga na semifinal, as equipes seguem na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. As semifinais estão previstas para os dias 13 e 20 de setembro, enquanto a decisão do campeonato será realizada em 27 de setembro e 4 de outubro.

Nesta temporada, a premiação da competição prevê R$ 2 milhões para o campeão e R$ 1 milhão para o vice-campeão. Cada clube participante também recebeu uma cota fixa de R$ 720 mil, além de valores adicionais por partidas transmitidas nacionalmente.

Ficha Técnica