Crystal Palace x Manchester City ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Premier League
Duelo em Londres abre a segunda rodada do Campeonato Inglês e coloca frente a frente equipes que tiveram resultados diferentes na estreia
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Crystal Palace e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Premier League 2026/27. O confronto será disputado no Selhurst Park, em Londres.
O Palace entra em campo em busca dos primeiros pontos no Campeonato Inglês após perder para o Everton por 2 a 0 na rodada de abertura. Já o Manchester City começou a competição com vitória de virada por 2 a 1 sobre o Bournemouth.
Na classificação preliminar, os Citizens iniciam a rodada na oitava posição, com três pontos, enquanto a equipe londrina aparece em 16º lugar.
Como chegam as equipes
O Crystal Palace vive um período de transição sob o comando do técnico francês Pierre Sage, que assumiu a equipe em julho de 2026.
Na estreia pela Premier League, o time teve maior posse de bola diante do Everton, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades e terminou o primeiro tempo sem acertar uma finalização no alvo.
Nos últimos cinco compromissos, incluindo partidas da pré-temporada, o clube londrino registrou uma vitória e duas derrotas, com cinco gols marcados e oito sofridos.
O Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca, iniciou a temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth, de virada. Os Citizens tiveram 66% de posse de bola e finalizaram 13 vezes durante o confronto.
Nos últimos cinco jogos, a equipe de Manchester acumulou três vitórias e duas derrotas, com dez gols marcados e seis sofridos.
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Retrospecto favorece os Citizens
Manchester City e Crystal Palace já se enfrentaram 76 vezes ao longo da história. O time de Manchester soma 41 vitórias, contra 18 triunfos do Palace e 17 empates.
Nos dois confrontos pela Premier League 2025/26, os Citizens venceram por 3 a 0. A última vitória do Palace sobre o adversário, segundo as informações fornecidas, aconteceu na final da FA Cup de maio de 2025, quando a equipe londrina venceu por 1 a 0, em Wembley.
O City também venceu seis dos últimos dez encontros entre as equipes e mantém uma sequência de 13 partidas sem derrota em Selhurst Park por competições oficiais. O Crystal Palace não vence o adversário em casa pela Premier League desde abril de 2015.
Onde assistir Crystal Palace x Manchester City ao vivo
Crystal Palace x Manchester City terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, no streaming. A bola rola às 16h (de Brasília).
Prováveis escalações
Crystal Palace (Técnico: Pierre Sage)
Dean Henderson; Chris Richards, Takehiro Tomiyasu (ou Axel Disasi) e Jaydee Canvot; Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Eddie Nketiah, Yeremy Pino e Jorgen Strand Larsen (ou Jean-Philippe Mateta).
O Palace não poderá contar com Ismaïla Sarr, que trata dores na virilha, e Chadi Riad, lesionado no joelho. Axel Disasi chegou por empréstimo do Chelsea como nova opção para o setor defensivo.
Manchester City (Técnico: Enzo Maresca)
Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Marc Guéhi, Rúben Dias e Joko Gvardiol; Mateo Kovai e Nico O'Reilly; Antoine Semenyo, Phil Foden e Rayan Cherki; Erling Haaland.
Jeremy Doku e Elliot Anderson são ausências confirmadas por problemas físicos. Matheus Nunes é dúvida após sofrer um choque recentemente, podendo abrir espaço para Rico Lewis.
Ficha técnica
- Jogo: Crystal Palace x Manchester City
- Competição: Premier League – 2ª rodada
- Data: 28/08/2026 (sexta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Selhurst Park, Londres, Inglaterra
- Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)