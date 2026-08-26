Chelsea x Luton Town: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 2ª fase da Copa da Liga Inglesa

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Chelsea busca avançar na Copa da Liga Inglesa diante do Luton Town, que tenta surpreender o gigante londrino após bom início na terceira divisão

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Chelsea e Luton Town se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 15h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, pela segunda fase da Copa da Liga Inglesa. O confronto marca a estreia do Chelsea na competição nesta temporada.

As equipes chegam ao duelo em momentos distintos. Enquanto o Chelsea começou a Premier League com vitória e busca avançar na copa nacional, o Luton Town disputa a terceira divisão inglesa e tenta surpreender um dos favoritos ao título.

Como chegam as equipes

Chelsea

O Chelsea chega embalado para a estreia na Copa da Liga Inglesa. Na última segunda-feira (24), os Blues venceram o Fulham por 3 a 2, fora de casa, na primeira rodada da Premier League. Com o resultado, a equipe ocupa a sexta colocação do Campeonato Inglês.

Antes do início da competição oficial, o time comandado por Xabi Alonso disputou seis partidas na pré-temporada, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

Por conta do pouco tempo de recuperação entre os jogos, o técnico espanhol deve promover mudanças na equipe titular. O brasileiro Estêvão aparece como candidato a começar a partida, enquanto Cole Palmer é dúvida após deixar o duelo contra o Fulham com problema físico.

O Chelsea terá os desfalques de Anselmino, Caicedo, Emegha, Henderson e Sarr, todos lesionados. Hato e Cole Palmer são dúvidas.

Luton Town

O Luton Town chega para o confronto disputando a League One, equivalente à terceira divisão do futebol inglês. A equipe começou a temporada com bons resultados e tenta aproveitar a oportunidade para surpreender o Chelsea em Stamford Bridge.

Na pré-temporada, o Luton disputou quatro amistosos, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Na primeira fase da Copa da Liga, venceu o Gillingham por 3 a 0.

Pela League One, os Hatters estrearam com vitória por 4 a 3 sobre o Reading e depois empataram em 2 a 2 com o Notts County. Com esses resultados, a equipe aparece atualmente na terceira colocação da competição.

Para a partida, o ex-jogador do Arsenal e atual técnico do Luton, Jack Wilshere, não poderá contar com Baptiste e Luker, lesionados. Clark é dúvida.

Onde assistir Chelsea x Luton Town ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ Premium

Prováveis escalações

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)

Penders; Acheampong, Lacroix e Fofana; Palestra, Lavia, Barco e Chavarría; Estêvão, Welbeck e Pedro Neto.

Desfalques : Anselmino, Caicedo, Emegha, Henderson e Sarr.

: Anselmino, Caicedo, Emegha, Henderson e Sarr. Dúvidas: Hato e Cole Palmer

Luton Town (Técnico: Jack Wilshere)

Shea; Ashby, Anderson, Johnston e Naismith; Walsh, Odoffin e Palmer; Jones, Marshall e Lawrence.

Desfalques: Baptiste e Luker.

Baptiste e Luker. Dúvida: Clark.

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