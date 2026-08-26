Bayern de Munique x Stuttgart ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Bundesliga
Atual campeão alemão estreia em casa diante do Stuttgart, que chega embalado pela vaga na Champions League, mas com muitos desfalques por lesão
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Bayern de Munique e Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada da Bundesliga 2026/27.
O duelo coloca frente a frente o atual campeão alemão e o Stuttgart, que terminou a última temporada na quarta colocação e garantiu vaga na Champions League. As equipes também se reencontraram recentemente na final da DFB-Pokal, quando o Bayern venceu por 3 a 0.
Momento das equipes
Bayern de Munique
O Bayern chega embalado para a estreia após conquistar a Supercopa da Alemanha com uma vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund. A equipe de Vincent Kompany também encerrou a pré-temporada com cinco vitórias consecutivas.
Para a partida, Jamal Musiala é a principal baixa. Serge Gnabry, Bryan Zaragoza, David Santos Daiber e Tarek Buchmann também estão fora, enquanto Lennart Karl é dúvida.
Stuttgart
O Stuttgart terminou a última Bundesliga na quarta colocação e garantiu vaga na Champions League. Na estreia oficial da temporada, goleou o Hansa Rostock por 4 a 0 pela DFB-Pokal.
A equipe, porém, chega com muitos desfalques. Nikolas Nartey, Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl, Dennis Seimen, Lorenz Assignon e Leo Sauer estão fora, enquanto Luca Jaquez, Jeremy Arévalo e Chris Fuhrich são dúvidas.
Onde assistir Bayern de Munique x Stuttgart ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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Histórico do confronto
Bayern de Munique e Stuttgart já se enfrentaram 165 vezes em todas as competições. O retrospecto é amplamente favorável ao time bávaro, que soma 98 vitórias, contra 38 triunfos do Stuttgart e 29 empates.
O encontro mais recente aconteceu em 23 de maio, pela final da DFB-Pokal. Na ocasião, o Bayern venceu por 3 a 0, em Berlim.
Nos últimos dez confrontos, o domínio também é do Bayern: foram oito vitórias bávaras, um empate e apenas uma vitória do Stuttgart. Nesse período, o Bayern marcou 29 gols, enquanto o Stuttgart balançou as redes dez vezes.
Prováveis escalações
Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)
Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Kim min-jae e Nathaniel Brown; Kimmich e Pavlovic; Olise, Bischof e Luis Díaz; Kane.
- Desfalques: Jamal Musiala, Serge Gnabry, Bryan Zaragoza, David Santos Daiber e Tarek Buchmann.
- Dúvida: Lennart Karl.
Stuttgart (Técnico: Sebastian Hoeness)
Fabian Bredlow; Leonidas Stergiou, Jeltsch, Chabot e Mittelstadt; Prömel e Stiller; Tomás, Undav e Fuhrich; Dzenan Pejcinovic.
- Desfalques: Nikolas Nartey, Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl, Dennis Seimen, Lorenz Assignon e Leo Sauer.
- Dúvidas: Luca Jaquez, Jeremy Arévalo e Chris Fuhrich.
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