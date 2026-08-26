Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Laliga
Atual campeão busca mais uma vitória no início da La Liga, enquanto o Athletic Bilbao tenta se recuperar após derrota na estreia
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Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, em jogo adiado da primeira rodada da La Liga 2026/27.
As equipes chegam ao confronto em momentos diferentes. Enquanto o Barcelona busca manter o embalo após uma goleada na estreia do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao tenta se recuperar depois de começar a competição com derrota.
Momento das equipes
Barcelona
O Barcelona chega embalado para o primeiro compromisso em casa pela La Liga. Na estreia, o time comandado por Hansi Flick goleou o Elche por 5 a 0 e começou a defesa do título espanhol com uma grande atuação.
Desde a volta da Copa do Mundo, o Barça disputou sete partidas, sendo seis amistosos e uma pelo Campeonato Espanhol. Foram cinco vitórias e duas derrotas no período.
Para o duelo contra o Athletic Bilbao, Flick deve manter a base da equipe que iniciou a temporada. Sem conseguir contratar um centroavante de ofício, a tendência é que Raphinha atue novamente como falso 9.
O Barcelona não terá Bardghji e De Jong, lesionados. Balde, Casado, Fort, Gavi e Rodri são dúvidas para a partida.
Athletic Bilbao
O Athletic Bilbao, por outro lado, busca sua primeira vitória na La Liga. A equipe basca perdeu para o Sevilla por 3 a 1 na estreia, jogando em casa.
Na preparação para a temporada, o Athletic disputou oito partidas e acumulou cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Apesar do bom aproveitamento na pré-temporada, o time não conseguiu repetir o desempenho na estreia oficial.
Para o confronto com o Barcelona, Berchiche e Egiluz estão fora por lesão. Gorosabel, Serrano e Vivian são dúvidas.
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Onde assistir Barcelona x Athletic Bilbao ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: CazéTV (Youtube) e Disney+ (transmissão da CazéTV)
Histórico do confronto
O Barcelona leva ampla vantagem nos últimos encontros com o Athletic Bilbao. Nos últimos dez confrontos entre as equipes, foram oito vitórias do Barcelona, um empate e apenas um triunfo do Athletic.
Nesse período, o Barcelona marcou 21 gols, enquanto o Athletic Bilbao balançou as redes cinco vezes.
Outro fator que chama atenção é o retrospecto recente: o Athletic Bilbao não marca contra o Barcelona há cinco partidas.
Prováveis escalações
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Éric García, Gerard Martín e Cancelo; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Adeyemi.
- Desfalques: Bardghji e De Jong (lesionados).
- Dúvidas: Balde, Casado, Fort, Gavi e Rodri
Athletic Bilbao (Técnico: Ernesto Valverde)
Unai Simón; Areso, Laporte, Paredes e Boiro; Gerenabarrena, Canales e Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta e Nico Williams.
- Desfalques: Berchiche e Egiluz (lesionados).
- Dúvidas: Gorosabel, Serrano e Vivian.