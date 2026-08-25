Tottenham x Charlton Athletic ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Carabao Cup

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Tottenham tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia da Premier League, enquanto o Charlton acumula três vitórias consecutivas

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Tottenham e Charlton Athletic se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 15h45 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda fase eliminatória da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa.

O confronto marca a primeira partida dos Spurs diante de sua torcida na temporada 2026/27. Para o Charlton, será também a primeira vez na história do clube na atual casa do Tottenham, inaugurada em 2019.

As equipes chegam ao duelo em momentos diferentes. O Tottenham tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia da Premier League, enquanto o Charlton acumula três vitórias consecutivas e busca surpreender fora de casa.

Onde assistir Tottenham x Charlton Athletic ao vivo

Tottenham x Charlton Athletic terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Spurs tentam resposta após início com derrota

O Tottenham, comandado por Roberto De Zerbi, chega pressionado após a goleada sofrida diante do Brentford. Nos últimos cinco jogos, a equipe londrina soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Após o revés na Premier League, De Zerbi criticou a postura apresentada pela equipe e apontou dificuldades físicas durante a partida.

Para o compromisso pela Carabao Cup, o treinador deve promover uma ampla rotação no elenco, com a possibilidade de realizar até nove mudanças na formação inicial.

Por não ter garantido vaga em competições europeias na temporada anterior, o Tottenham entra na Copa da Liga Inglesa já nesta segunda fase eliminatória.

Charlton chega embalado para o clássico londrino

O Charlton Athletic vive um cenário diferente. A equipe comandada por Nathan Jones venceu os três compromissos oficiais mais recentes e chega com confiança para o duelo no norte de Londres.

Entre os resultados da sequência está a vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, fora de casa, pela Championship. Na primeira fase da Carabao Cup, o Charlton eliminou o Cheltenham ao vencer por 3 a 1.

Confronto reúne times com históricos diferentes na competição

Apesar da tradição dos dois clubes no futebol inglês, Tottenham e Charlton nunca se enfrentaram anteriormente pela Copa da Liga Inglesa.

No retrospecto geral de confrontos oficiais em outras competições, os Spurs possuem vantagem.

O último encontro direto entre as equipes, porém, aconteceu há vários anos, quando o Charlton ainda disputava a primeira divisão inglesa.

Desfalques e possíveis mudanças nos elencos

O Tottenham não poderá contar com Dejan Kulusevski e Mohammed Kudus, ambos vetados para a partida. Micky van de Ven, Pedro Porro, Pape Matar Sarr e James Maddison aparecem como dúvidas por desgaste físico e podem ser preservados.

Entre as novidades, o goleiro Martin Dubravka pode fazer sua estreia oficial pelos Spurs. No ataque, Dominic Solanke é cotado para assumir a função de principal referência.

No Charlton, Charlie Kelman e Ramsay são as baixas confirmadas por problemas médicos. O atacante Tyreece Campbell, autor de três gols em três jogos na temporada, é uma das principais referências da equipe.

Ficha técnica