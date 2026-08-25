Tottenham x Charlton Athletic ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Carabao Cup
Tottenham tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia da Premier League, enquanto o Charlton acumula três vitórias consecutivas
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Tottenham e Charlton Athletic se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 15h45 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela segunda fase eliminatória da Carabao Cup, a Copa da Liga Inglesa.
O confronto marca a primeira partida dos Spurs diante de sua torcida na temporada 2026/27. Para o Charlton, será também a primeira vez na história do clube na atual casa do Tottenham, inaugurada em 2019.
As equipes chegam ao duelo em momentos diferentes. O Tottenham tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para o Brentford na estreia da Premier League, enquanto o Charlton acumula três vitórias consecutivas e busca surpreender fora de casa.
Onde assistir Tottenham x Charlton Athletic ao vivo
Tottenham x Charlton Athletic terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Spurs tentam resposta após início com derrota
O Tottenham, comandado por Roberto De Zerbi, chega pressionado após a goleada sofrida diante do Brentford. Nos últimos cinco jogos, a equipe londrina soma duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Após o revés na Premier League, De Zerbi criticou a postura apresentada pela equipe e apontou dificuldades físicas durante a partida.
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Para o compromisso pela Carabao Cup, o treinador deve promover uma ampla rotação no elenco, com a possibilidade de realizar até nove mudanças na formação inicial.
Por não ter garantido vaga em competições europeias na temporada anterior, o Tottenham entra na Copa da Liga Inglesa já nesta segunda fase eliminatória.
Charlton chega embalado para o clássico londrino
O Charlton Athletic vive um cenário diferente. A equipe comandada por Nathan Jones venceu os três compromissos oficiais mais recentes e chega com confiança para o duelo no norte de Londres.
Entre os resultados da sequência está a vitória por 2 a 1 sobre o West Ham, fora de casa, pela Championship. Na primeira fase da Carabao Cup, o Charlton eliminou o Cheltenham ao vencer por 3 a 1.
Confronto reúne times com históricos diferentes na competição
Apesar da tradição dos dois clubes no futebol inglês, Tottenham e Charlton nunca se enfrentaram anteriormente pela Copa da Liga Inglesa.
No retrospecto geral de confrontos oficiais em outras competições, os Spurs possuem vantagem.
O último encontro direto entre as equipes, porém, aconteceu há vários anos, quando o Charlton ainda disputava a primeira divisão inglesa.
Desfalques e possíveis mudanças nos elencos
O Tottenham não poderá contar com Dejan Kulusevski e Mohammed Kudus, ambos vetados para a partida. Micky van de Ven, Pedro Porro, Pape Matar Sarr e James Maddison aparecem como dúvidas por desgaste físico e podem ser preservados.
Entre as novidades, o goleiro Martin Dubravka pode fazer sua estreia oficial pelos Spurs. No ataque, Dominic Solanke é cotado para assumir a função de principal referência.
No Charlton, Charlie Kelman e Ramsay são as baixas confirmadas por problemas médicos. O atacante Tyreece Campbell, autor de três gols em três jogos na temporada, é uma das principais referências da equipe.
Ficha técnica
- Jogo: Tottenham x Charlton Athletic
- Competição: Carabao Cup — segunda fase eliminatória
- Data: 26/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra
- Transmissão: ESPN e Disney+