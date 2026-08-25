Nacional-AM x CSA ao vivo: onde assistir, horário e arbitragem pela repescagem de acesso

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Duelo na Arena da Amazônia abre a disputa que vale uma vaga na Série C de 2027 e coloca as equipes diante de uma decisão em dois jogos

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Nacional-AM e CSA se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 21h (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus. O confronto abre a disputa da repescagem que vale uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de 2027.

O duelo terá transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube do Metrópoles Esportes. A partida começa às 20h no horário local de Manaus.

O segundo e decisivo jogo está previsto para o dia 3 de setembro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA entra na eliminatória com vantagem regulamentar por ter construído uma campanha geral superior ao longo da competição.

Disputa começa na Arena da Amazônia

A repescagem oferece uma nova oportunidade de acesso após as campanhas das duas equipes. O Nacional-AM chega ao confronto depois de ser eliminado pelo ABC nas quartas de final da Série D.

No mata-mata anterior, o time amazonense perdeu por 2 a 1 em casa e foi derrotado por 1 a 0 na Arena das Dunas.

Apesar da eliminação, o clube conquistou o Campeonato Amazonense e também chegou à decisão da Copa Norte, terminando como vice-campeão após perder para o Paysandu.

O CSA, por sua vez, inicia a disputa com a vantagem de avançar caso haja igualdade no saldo de gols agregado. O regulamento desta etapa não prevê disputa por pênaltis, e o Nacional-AM precisa buscar ao menos uma vitória no confronto para garantir a promoção.

Equipes chegam com preparação para o mata-mata

O Nacional-AM manteve os trabalhos durante o fim de semana e não deu folga ao elenco antes da primeira partida. A comissão técnica realizou uma atividade tática mais leve na segunda-feira (24) e seguiu a preparação para o duelo em Manaus.

O técnico Thiago Gomes afirmou que o grupo está preparado para a decisão e indicou que já definiu os titulares que iniciarão a partida.

Um dos nomes do elenco é o atacante Sassá, de 32 anos, que busca marcar seu primeiro gol pelo clube amazonense. O jogador já defendeu o CSA em 2022 e destacou a importância de fazer uma boa apresentação diante da torcida.

Kaio Wilker também chega como uma das peças importantes do Nacional-AM na temporada. O meio-campista soma 23 partidas, seis gols e uma assistência. Renanzinho, que ainda sente dores musculares, manifestou o desejo de estar em campo para ajudar a equipe.

O CSA desembarcou em Manaus para a preparação da partida sem divulgar antecipadamente os locais escolhidos para as atividades na capital amazonense.

O elenco alagoano também conta com atletas conhecidos do futebol local e com um treinador que já possui experiência de trabalho no Amazonas.

Onde assistir ao vivo

Nacional-AM x CSA terá transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do Metrópoles Esportes no YouTube. A partida será realizada na Arena da Amazônia, com início às 21h no horário de Brasília.

Arbitragem da partida

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS/FIFA)

Rafael Rodrigo Klein (RS/FIFA) Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Juarez de Mello Junior (RS) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Rodrigo Nunes de Sá (RJ) AVAR: Silbert Faria Sisquim (RJ)

Ingressos e acesso ao estádio

Os ingressos estão sendo vendidos na sede do Nacional-AM em horário comercial. Os valores são de R$ 40 para a entrada inteira e R$ 20 para a meia-entrada.

Também há venda pela internet com desconto promocional de 50% mediante o uso do cupom ACRITICA, associado ao portal parceiro local.

Os portões da Arena da Amazônia serão abertos às 18h, no horário local, três horas antes do início da partida.

Ficha técnica