Lyon x Fenerbahçe ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Champions League
Equipes entram em campo na França após empate na primeira partida, com classificação para a fase de liga em disputa; confira os detalhes
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Lyon e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 15h30 (de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, na França. A partida define uma vaga na fase de liga da Champions League.
O confronto de ida terminou empatado por 1 a 1, em Istambul. Agora, quem vencer garante presença na próxima fase da competição europeia. Em caso de derrota, o clube eliminado seguirá para a Liga Europa.
A classificação também vale presença no sorteio da fase de liga, marcado para esta quinta-feira (27).
Equilíbrio marca disputa pela vaga
No primeiro encontro, o Lyon saiu na frente ainda no primeiro tempo. Lois Openda marcou de cabeça aos 40 minutos, após assistência de Corentin Tolisso.
O Fenerbahçe reagiu logo após o intervalo. Mason Greenwood marcou o gol de empate e deixou a decisão completamente aberta para o duelo na França.
As equipes já se enfrentaram seis vezes. Antes do empate na Turquia, o clube francês havia vencido quatro confrontos consecutivos nas edições de 2001/02 e 2004/05 da Champions League. O outro encontro terminou em 0 a 0, pela Liga Europa de 2024/25.
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Como chegam Lyon e Fenerbahçe
O Lyon iniciou a temporada do Campeonato Francês com vitória por 2 a 0 sobre o Toulouse, fora de casa. Na fase qualificatória da Champions, o time de Paulo Fonseca também mostrou capacidade de reação ao reverter uma derrota por 2 a 1 para o Sparta Praga com um triunfo por 3 a 0 diante de sua torcida.
Para o jogo desta quarta-feira, Moussa Niakhaté aparece como dúvida após sofrer uma lesão no tornozelo no confronto de ida. Pavel Sulc voltou a ficar disponível depois de tratar um problema no joelho, enquanto Nicolas Tagliafico já retornou ao grupo.
Do outro lado, o Fenerbahçe chega após vencer o Konyaspor por 4 a 2 no Campeonato Turco. A equipe comandada por Ìsmail Kartal eliminou Górnik Zabrze e Sturm Graz nas etapas anteriores da competição.
Os turcos, porém, terão baixas importantes. Kerem Aktürkoglu está fora após sofrer uma pancada na cabeça e entrar no protocolo de concussão. Marco Asensio também desfalca a equipe por lesão muscular.
Mert Günok, Çaglar Söyüncü, Sofyan Amrabat e Jayden Oosterwolde também estão indisponíveis, enquanto Mert Hakan Yandas cumpre suspensão.
Onde assistir Lyon x Fenerbahçe
Lyon x Fenerbahçe terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada. O duelo também poderá ser acompanhado pelo HBO Max, no streaming, e gratuitamente pelo canal da TNT Sports no YouTube.
Possíveis escalações
Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
- Dominik Greif; Ainsley Maitland-Niles, Moussa Niakhaté, Ruben Kluivert e Abner Vinícius; Tanner Tessmann e Tyler Morton; Ernest Nuamah, Corentin Tolisso e Malick Fofana; Lois Openda.
Fenerbahçe (Técnico: Ìsmail Kartal)
- Ederson; Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké e Archie Brown; N'Golo Kanté e Matteo Guendouzi; Mason Greenwood, Anderson Talisca e Ìrfan Kahveci; Nene Dorgeles.
Ficha técnica
- Jogo: Lyon x Fenerbahçe
- Competição: Champions League – fase qualificatória
- Data: 26/08/2026 (quarta-feira)
- Horário: 15h30 (de Brasília)
- Local: Groupama Stadium, Décines-Charpieu, França
- Transmissão: TNT, TNT Sports no YouTube e HBO Max