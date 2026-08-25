Juventude x CRB ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

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Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

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Juventude e CRB se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O duelo reúne duas equipes que vivem bons momentos na competição. O clube gaúcho ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Já o time alagoano aparece em sexto lugar, com 36 pontos, e busca seguir na disputa pelas primeiras posições.

De um lado, estará o melhor mandante da Série B. Do outro, uma equipe que atravessa uma sequência de sete partidas sem derrota e vem de vitória fora de casa.

Alfredo Jaconi recebe confronto entre equipes em boa fase

O Juventude chega para a rodada após vencer o Goiás por 1 a 0, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Maurício Barbieri soma três vitórias, um empate e uma derrota.

Atuando em Caxias do Sul, o desempenho tem sido um dos principais trunfos do time. Em 12 partidas como mandante, foram oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas últimas sete apresentações no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu seis e empatou uma.

O CRB também vive uma sequência positiva. Sob o comando de Fábio Matias, o clube alagoano está invicto e soma sete jogos sem perder na Série B, com cinco vitórias e dois empates.

Na rodada anterior, o Galo venceu o Athletic-MG por 2 a 0 como visitante. Nos últimos cinco compromissos pela competição, são quatro vitórias e um empate.

Defesa gaúcha encara o artilheiro da competição

O Juventude possui a defesa menos vazada da Série B, com apenas 12 gols sofridos em 23 partidas. Dentro de casa, o desempenho defensivo é ainda mais expressivo: a equipe sofreu somente um gol em 12 jogos no Alfredo Jaconi.

O CRB, porém, terá como referência ofensiva Mikael, artilheiro isolado da competição com 15 gols. O atacante já marcou 25 vezes na temporada.

O time alagoano também chega com bons números defensivos e acumula cinco partidas consecutivas sem sofrer gols.

Onde assistir Juventude x CRB

Juventude x CRB terá transmissão ao vivo pela XSports, ESPN, SportyNet, YouTube da SportyNet e Disney+.

Prováveis escalações para o duelo em Caxias do Sul

Juventude — Técnico: Maurício Barbieri

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Titi (ou Gabriel Pinheiro) e Marcos Paulo; Raí Ramos (ou Nathan Santos), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Alisson Safira e Fábio Lima (ou Luis Amarilla).

O goleiro Jandrei segue fora por lesão na coxa direita. Aderlan também é desfalque, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Mandaca, Messias e Allanzinho continuam indisponíveis.

Marcos Paulo e Lucas Mineiro voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

Imagem do Juventude na Série B 2026 - Fernando Alves/ECJ

CRB — Técnico: Fábio Matias

Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

O meio-campista Patrick de Lucca é o principal desfalque do CRB por problema muscular. Em contrapartida, Lucas Lovat retorna após cumprir suspensão.

Retrospecto favorece a equipe gaúcha

Juventude e CRB já se enfrentaram 13 vezes em jogos oficiais. O retrospecto aponta vantagem para o time gaúcho, que soma nove vitórias, contra três do clube alagoano. Uma partida terminou empatada.

Ficha de arbitragem

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Daiane Muniz (SP) Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento (BA)

Patricia dos Reis do Nascimento (BA) Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Wagner Silveira Echevarria (RS) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Adriano de Assis Miranda (SP) Assistente de VAR: Alberto Poletto Masseira (SP)

Ficha técnica