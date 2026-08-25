fechar
Onde assistir |

Juventude x CRB ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Série B

Confronto será disputado nesta quinta-feira (15) e faz parte da rodada que definirá os últimos oito classificados para as oitavas de final do torneio

Por Thiago Seabra Publicado em 25/08/2026 às 10:39
Imagem do time do CRB na Série B 2026
Imagem do time do CRB na Série B 2026 - Reprodução/ CRB

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Juventude e CRB se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O duelo reúne duas equipes que vivem bons momentos na competição. O clube gaúcho ocupa a segunda colocação, com 42 pontos, e pode assumir a liderança em caso de vitória. Já o time alagoano aparece em sexto lugar, com 36 pontos, e busca seguir na disputa pelas primeiras posições.

De um lado, estará o melhor mandante da Série B. Do outro, uma equipe que atravessa uma sequência de sete partidas sem derrota e vem de vitória fora de casa.

Alfredo Jaconi recebe confronto entre equipes em boa fase

O Juventude chega para a rodada após vencer o Goiás por 1 a 0, fora de casa. Nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Maurício Barbieri soma três vitórias, um empate e uma derrota.

Atuando em Caxias do Sul, o desempenho tem sido um dos principais trunfos do time. Em 12 partidas como mandante, foram oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas últimas sete apresentações no Alfredo Jaconi, o Juventude venceu seis e empatou uma.

O CRB também vive uma sequência positiva. Sob o comando de Fábio Matias, o clube alagoano está invicto e soma sete jogos sem perder na Série B, com cinco vitórias e dois empates.

Na rodada anterior, o Galo venceu o Athletic-MG por 2 a 0 como visitante. Nos últimos cinco compromissos pela competição, são quatro vitórias e um empate.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Defesa gaúcha encara o artilheiro da competição

O Juventude possui a defesa menos vazada da Série B, com apenas 12 gols sofridos em 23 partidas. Dentro de casa, o desempenho defensivo é ainda mais expressivo: a equipe sofreu somente um gol em 12 jogos no Alfredo Jaconi.

O CRB, porém, terá como referência ofensiva Mikael, artilheiro isolado da competição com 15 gols. O atacante já marcou 25 vezes na temporada.

O time alagoano também chega com bons números defensivos e acumula cinco partidas consecutivas sem sofrer gols.

Leia Também

Onde assistir Juventude x CRB

Juventude x CRB terá transmissão ao vivo pela XSports, ESPN, SportyNet, YouTube da SportyNet e Disney+.

Prováveis escalações para o duelo em Caxias do Sul

Juventude — Técnico: Maurício Barbieri

  • Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Titi (ou Gabriel Pinheiro) e Marcos Paulo; Raí Ramos (ou Nathan Santos), Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP, Alisson Safira e Fábio Lima (ou Luis Amarilla).

O goleiro Jandrei segue fora por lesão na coxa direita. Aderlan também é desfalque, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Mandaca, Messias e Allanzinho continuam indisponíveis.

Marcos Paulo e Lucas Mineiro voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão.

Fernando Alves/ECJ
Imagem do Juventude na Série B 2026 - Fernando Alves/ECJ

CRB — Técnico: Fábio Matias

  • Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lyncon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael.

O meio-campista Patrick de Lucca é o principal desfalque do CRB por problema muscular. Em contrapartida, Lucas Lovat retorna após cumprir suspensão.

Retrospecto favorece a equipe gaúcha

Juventude e CRB já se enfrentaram 13 vezes em jogos oficiais. O retrospecto aponta vantagem para o time gaúcho, que soma nove vitórias, contra três do clube alagoano. Uma partida terminou empatada.

Ficha de arbitragem

  • Árbitra: Daiane Muniz (SP)
  • Assistente 1: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)
  • Assistente 2: Patricia dos Reis do Nascimento (BA)
  • Quarto árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)
  • VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
  • Assistente de VAR: Alberto Poletto Masseira (SP)

Ficha técnica

  • Jogo: Juventude x CRB
  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série B — 24ª rodada
  • Data: 25/08/2026 (terça-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
  • Transmissão: XSports, ESPN, SportyNet, YouTube da SportyNet e Disney+

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Brasil
Série A

Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Brasil
Jogos de hoje (24/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
JOGOS DE HOJE

Jogos de hoje (24/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.