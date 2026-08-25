Fluminense x Palmeiras Sub-17 ao vivo: onde assistir, horário e detalhes do Brasileirão
Tricolor e Alviverde se enfrentam no Rio de Janeiro em confronto direto entre as equipes que disputam as primeiras posições da tabela
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Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será disputada no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo do SporTV.
O confronto reúne duas equipes que estão na parte mais alta da tabela. O Palmeiras aparece com 28 pontos, enquanto o Fluminense soma 27 e chega para um confronto direto na disputa pelas primeiras posições.
Disputa pela liderança movimenta a rodada
O encontro coloca frente a frente duas das principais campanhas do Brasileirão Sub-17. O Palmeiras ocupa a liderança com 28 pontos, enquanto o Tricolor das Laranjeiras aparece logo atrás, com 27.
O clube paulista busca o terceiro título da competição. O Alviverde conquistou o Brasileirão Sub-17 em 2022, após vencer o Grêmio por 2 a 1 na final, e voltou a levantar a taça em 2023, quando superou o São Paulo por 3 a 0.
Do lado carioca, a equipe de Xerém chega respaldada pelo trabalho desenvolvido nas categorias de base e pelo vice-campeonato do Carioca Sub-17. O elenco também conta com atletas que vêm recebendo oportunidades em convocações das seleções brasileiras de base.
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Palmeiras chega após vitória sobre o Cruzeiro
O Alviverde venceu o Cruzeiro por 4 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O adversário abriu o placar logo no primeiro minuto, mas Thauan empatou ainda na etapa inicial.
No segundo tempo, João França virou o jogo, Robert ampliou e Diego fechou o placar nos acréscimos.
A campanha palmeirense também conta com resultados expressivos, como as vitórias por 5 a 1 sobre o Vitória, 4 a 1 diante do Santos, 6 a 2 contra o Botafogo e 5 a 0 sobre o Juventude.
O ataque do Palmeiras marcou 38 gols no campeonato, enquanto a equipe sofreu 16. Thauan é o artilheiro do elenco na competição, com oito gols.
Xerém aposta em nova geração
O Fluminense segue valorizando os jovens formados em suas categorias de base. O atacante Suzano, de 16 anos, assinou recentemente seu primeiro contrato profissional, com vínculo até julho de 2029.
O clube estabeleceu uma multa rescisória de 60 milhões de euros para o jogador. Natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais, Suzano iniciou sua trajetória no futsal do Fluminense em 2021.
A política de valorização da base também resultou no primeiro contrato profissional do atacante Ryan e na renovação do lateral-direito Arthur Ryan, promovido recentemente ao elenco Sub-20.
Onde assistir ao vivo
Fluminense x Palmeiras Sub-17 terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada.
Ficha técnica
- Jogo: Fluminense x Palmeiras Sub-17
- Competição: Campeonato Brasileiro Sub-17 – 13ª rodada da primeira fase
- Data: 27/08/2026 (quinta-feira)
- Horário: 16h
- Local: Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: SporTV