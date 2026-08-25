Atlético-GO x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 24ª rodada da Série B
Dragão e Pantera fazem confronto direto na tabela da Série B, separados por apenas dois pontos na classificação; confira as informações da partida
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Atlético-GO e Botafogo-SP se enfrentam nesta terça-feira (25), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pelo encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O confronto coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela. Enquanto o Atlético-GO busca voltar a vencer para se aproximar do G-6, o Botafogo-SP tenta manter a sequência positiva e encostar na briga pelo acesso.
Como chegam as equipes
Atlético-GO
O Atlético-GO chega ao confronto em busca de recuperação após três partidas sem vitória na Série B. O Dragão empatou com Náutico e Londrina e, na rodada mais recente, perdeu o clássico para o Vila Nova.
Com 33 pontos, a equipe ocupa uma posição próxima da zona de classificação para a próxima fase e vê o confronto direto como uma oportunidade de voltar a se aproximar do G-6.
Jogando em casa, o time comandado por Roger Silva busca aproveitar o apoio da torcida para interromper a sequência negativa e voltar a somar três pontos na competição.
Botafogo-SP
O Botafogo-SP vive momento mais positivo. O Pantera não perde há três partidas, período em que conquistou duas vitórias e empatou na rodada passada com o líder Criciúma.
A equipe paulista ocupa a 14ª colocação, com 31 pontos, e pode subir até quatro posições em caso de vitória diante do Atlético-GO. O resultado também pode colocar o time novamente próximo da disputa por uma vaga no G-6.
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Onde assistir Atlético-GO x Botafogo-SP ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
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Prováveis escalações
Atlético-GO (Técnico: Roger Silva)
Paulo Vítor; Warley, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto (Cristiano) e Marrony; Henrique Freitas, Gustavo Coutinho e Geovany Soares.
- Desfalques: Ewerthon (lesão no tornozelo).
- Pendurados: Adriano Martins, Bruno José, Gustavo Coutinho e Natã Felipe.
Botafogo-SP (Técnico: Cláudio Tencati)
Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Wesley Santos.
- Desfalque: Erik (lesão muscular) e Carlão (lesão no LCA).
- Pendurados: Rafael Gava, Márcio Maranhão, Kelvin, Pedrinho e Felipe Vieira.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
- Assistente 1: Thiago de Oliveira Esposito (RJ)
- Assistente 2: Naiara Mendes Tavares (RJ)
- Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Junior (GO)
- VAR: Rodrigo Carvalhaes (RJ)
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