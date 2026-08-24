Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas quartas de final da Copa do Brasil
Colorado e Tricolor se enfrentam por uma vaga nas semifinais, em um clássico marcado pelo equilíbrio no histórico do confronto
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Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2026.
O clássico gaúcho coloca frente a frente duas equipes que estão próximas na tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Internacional ocupa a 16ª colocação, o Grêmio aparece logo acima, em 15º, ambos com 25 pontos. O vencedor do confronto avançará às semifinais e enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG.
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Como chegam as equipes
Internacional
O Internacional chega às quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Athletic nos 16-avos de final. O Colorado venceu os dois jogos do confronto e avançou para a fase seguinte.
Nas oitavas de final, o adversário foi o Corinthians. O Inter venceu a partida de ida por 2 a 0 e, apesar da derrota por 2 a 1 no segundo jogo, garantiu a classificação pelo placar agregado de 3 a 2.
No Campeonato Brasileiro, porém, a situação é mais delicada. A equipe comandada por Paulo Pezzolano ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos, e busca aproveitar o clássico para avançar na Copa do Brasil e ganhar confiança para a sequência da temporada.
Grêmio
O Grêmio também chega às quartas de final após passar por dois adversários na competição. Na primeira fase disputada pelo clube, o Tricolor eliminou o Confiança com duas vitórias.
Nas oitavas, o Grêmio enfrentou o Mirassol. Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, a equipe venceu por 1 a 0 no segundo confronto e garantiu a classificação.
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No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 15ª colocação, também com 25 pontos, e está apenas uma posição acima do Internacional. O clássico, portanto, representa uma oportunidade para a equipe avançar na Copa do Brasil e também ganhar moral para a sequência da Série A.
O vencedor do Gre-Nal enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil.
Histórico do Gre-Nal
Em todas as competições, Internacional e Grêmio se enfrentaram 236 vezes, com 75 vitórias do Colorado, 72 triunfos do Tricolor e 89 empates.
Nos últimos 10 confrontos, o equilíbrio também aparece: foram três vitórias do Internacional, duas do Grêmio e cinco empates.
Pela Copa do Brasil, o Gre-Nal aconteceu apenas uma vez. O confronto foi na edição de 1992, quando as duas partidas terminaram empatadas em 1 a 1. Na decisão por pênaltis, o Internacional levou a melhor e avançou de fase.
Onde assistir Internacional x Grêmio ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Prime Video
Prováveis escalações
Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)
Anthoni; Vitinho, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Guillermo Maripán e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique e Bernabei; Alan Patrick e Carbonero.
- Desfalques: Victor Gabriel e Matheus Bahia (suspensos); Rochet (cirurgia na coluna) e Kayky (cirurgia no tornozelo direito).
Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu.
- Desfalques: João Pedro (liberado para buscar outro clube), Monsalve e Balbuena (fora dos planos), Gustavo Martins, Juan Nardoni e Dodi.
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistente 1: Thiaggo Americano Labes (SC)
- Assistente 2: Michael Stanislau (RS)
- Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
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