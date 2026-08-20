Rayo Vallecano x Alavés: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Laliga
Rayo Vallecano busca os primeiros pontos após derrota na estreia, enquanto Alavés chega embalado por goleada sobre o Getafe
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Rayo Vallecano e Alavés se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, pela segunda rodada da La Liga 2026/27.
O confronto terá uma situação incomum. O Rayo Vallecano mandará a partida fora do Estádio de Vallecas, que está interditado por questões de segurança. Por isso, a partida será disputada no Estádio do Leganés.
As equipes chegam em momentos distintos neste início de Campeonato Espanhol. Enquanto o Rayo busca se recuperar após perder para o Sevilla na estreia, o Alavés começou a competição com uma goleada sobre o Getafe.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Momento das equipes
Rayo Vallecano
O Rayo Vallecano busca a primeira vitória na La Liga após ser derrotado pelo Sevilla por 2 a 1 na primeira rodada. O gol que definiu o resultado foi sofrido nos acréscimos do segundo tempo.
A equipe ocupa atualmente a 17ª colocação e tenta somar os primeiros pontos na competição. Na temporada passada, o Rayo terminou o Campeonato Espanhol na sexta posição e chegou à final da Conference League, mas acabou derrotado pelo Crystal Palace.
Para o confronto contra o Alavés, a tendência é que a equipe mantenha uma formação semelhante à utilizada na estreia. O brasileiro Luiz Felipe segue fora por lesão e deve continuar como desfalque.
Alavés
O Alavés chega embalado após uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe na estreia da La Liga. O resultado colocou a equipe na segunda colocação neste início de competição.
A boa fase também se estendeu à pré-temporada, quando o time permaneceu invicto, com duas vitórias e dois empates.
Na temporada passada, o Alavés terminou na 14ª colocação e enfrentou dificuldades na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Agora, a equipe busca um início mais consistente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para o confronto, o técnico terá o elenco praticamente completo. Lucas Boyé retorna após problemas físicos, enquanto Mariano Díaz, destaque na goleada sobre o Getafe, deve seguir entre os titulares.
Onde assistir Rayo Vallecano x Alavés ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: CazéTV (Youtube), Disney+ e Prime Vídeo
- LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
- Arsenal x Coventry ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Premier League
- Botafogo x Cienciano: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana
- Corinthians x Rosario Central: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
Prováveis escalações
Rayo Vallecano (Técnico: Benat San José)
Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss e Balliu; Valentín e López; Frutos, Palazón e García; Camello.
- Desfalque: Luiz Felipe (lesionado).
Alavés (Técnico: Quique Sánchez Flores)
Sivera; Otto, Koski e Tenaglia; Rebbach, Blanco, Rodríguez, Ibáñez e Pérez; Díaz e Martínez.
Ficha técnica
- Partida: Rayo Vallecano x Alavés
- Competição: La Liga 2026/27
- Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Municipal de Butarque, em Leganés
- Transmissão: CazéTV, pelo YouTube