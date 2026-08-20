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Rayo Vallecano x Alavés: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Laliga

Rayo Vallecano busca os primeiros pontos após derrota na estreia, enquanto Alavés chega embalado por goleada sobre o Getafe

Por Lucas Valle Publicado em 20/08/2026 às 12:45
Rayo Vallecano e Alavés se enfrentam pela 2ª rodada da Laliga
Rayo Vallecano e Alavés se enfrentam pela 2ª rodada da Laliga - Arte/Blog do Torcedor

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Rayo Vallecano e Alavés se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, pela segunda rodada da La Liga 2026/27.

O confronto terá uma situação incomum. O Rayo Vallecano mandará a partida fora do Estádio de Vallecas, que está interditado por questões de segurança. Por isso, a partida será disputada no Estádio do Leganés.

As equipes chegam em momentos distintos neste início de Campeonato Espanhol. Enquanto o Rayo busca se recuperar após perder para o Sevilla na estreia, o Alavés começou a competição com uma goleada sobre o Getafe.

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Momento das equipes

Rayo Vallecano

O Rayo Vallecano busca a primeira vitória na La Liga após ser derrotado pelo Sevilla por 2 a 1 na primeira rodada. O gol que definiu o resultado foi sofrido nos acréscimos do segundo tempo.

A equipe ocupa atualmente a 17ª colocação e tenta somar os primeiros pontos na competição. Na temporada passada, o Rayo terminou o Campeonato Espanhol na sexta posição e chegou à final da Conference League, mas acabou derrotado pelo Crystal Palace.

Para o confronto contra o Alavés, a tendência é que a equipe mantenha uma formação semelhante à utilizada na estreia. O brasileiro Luiz Felipe segue fora por lesão e deve continuar como desfalque.

Alavés

O Alavés chega embalado após uma vitória por 3 a 0 sobre o Getafe na estreia da La Liga. O resultado colocou a equipe na segunda colocação neste início de competição.

A boa fase também se estendeu à pré-temporada, quando o time permaneceu invicto, com duas vitórias e dois empates.

Na temporada passada, o Alavés terminou na 14ª colocação e enfrentou dificuldades na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Agora, a equipe busca um início mais consistente.

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Para o confronto, o técnico terá o elenco praticamente completo. Lucas Boyé retorna após problemas físicos, enquanto Mariano Díaz, destaque na goleada sobre o Getafe, deve seguir entre os titulares.

Onde assistir Rayo Vallecano x Alavés ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: CazéTV (Youtube), Disney+ e Prime Vídeo 

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Prováveis escalações

Rayo Vallecano (Técnico: Benat San José)

Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss e Balliu; Valentín e López; Frutos, Palazón e García; Camello.

  • Desfalque: Luiz Felipe (lesionado).

Alavés (Técnico: Quique Sánchez Flores)

Sivera; Otto, Koski e Tenaglia; Rebbach, Blanco, Rodríguez, Ibáñez e Pérez; Díaz e Martínez.

Ficha técnica

  • Partida: Rayo Vallecano x Alavés
  • Competição: La Liga 2026/27
  • Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal de Butarque, em Leganés
  • Transmissão: CazéTV, pelo YouTube

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.