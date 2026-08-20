Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 24ª rodada da Série A

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Internacional tenta encerrar jejum de oito jogos sem vencer no Brasileirão, enquanto Atlético-MG chega embalado após goleada sobre o Grêmio

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Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (22), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

As equipes vivem momentos distintos na competição. O Internacional ocupa a 16ª colocação, com 24 pontos, apenas um a mais que o Mirassol, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a mais.

Já o Atlético-MG é o 8º colocado, com 32 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Como chegam as equipes

Internacional

O Internacional vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O Colorado vem de dois empates consecutivos, contra Palmeiras e Remo, ambos por 1 a 1.

Antes disso, a equipe também empatou com o Flamengo e foi derrotada por Athletico e Cruzeiro. Entre os jogos recentes, o Inter conseguiu uma importante classificação sobre o Corinthians na Copa do Brasil.

Desde a retomada do futebol após a Copa do Mundo, o Internacional venceu apenas uma partida: justamente o jogo de ida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Considerando apenas o Brasileirão, o Colorado não vence há oito partidas.

Com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento e ainda com um jogo a mais que o Mirassol, o confronto no Beira-Rio ganha importância para a equipe de Paulo Pezzolano na luta para se afastar da parte de baixo da tabela.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega embalado após uma goleada por 3 a 0 sobre o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde a retomada dos jogos após a Copa do Mundo, o time mineiro disputou oito partidas, sendo quatro pelo Brasileirão, duas pela Copa Sul-Americana e duas pela Copa do Brasil.

No período, o Galo eliminou o Juventude e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Também superou o RB Bragantino na Copa Sul-Americana e garantiu vaga nas quartas de final da competição continental.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG venceu Grêmio e Palmeiras e empatou com Remo e Bahia. A equipe ocupa a 8ª colocação, com 32 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro, equipe que abre a zona de Pré-Libertadores, e três a mais que o Vitória, primeiro clube fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Onde assistir Internacional x Atlético-MG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

SporTV Pay-per-view: Premiere

Prováveis escalações

Internacional (Técnico: Paulo Pezzolano)

Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Bernabei; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Alerrandro.

Desfalques: Victor Gabriel (suspenso), Rochet (cirurgia na coluna), Benjamin Arhin e Kayky (cirurgia no tornozelo direito) e Matheus Bahia (3° cartão amarelo).

Victor Gabriel (suspenso), Rochet (cirurgia na coluna), Benjamin Arhin e Kayky (cirurgia no tornozelo direito) e Matheus Bahia (3° cartão amarelo). Pendurados: Matheus Cunha, Paulinho, Aguirre, Mercado, Bernabei, Bruno Gomes e Paulo Pezzolano.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Natanael (Angelo Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Maycon (Mamady Cissé), Victor Hugo, Bernard e Tomás Cuello; Mateo Cassierra (Reinier).

Desfalques: Gustavo Scarpa (edema na coxa direita), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Lyanco (ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo), Índio (lesão no joelho direito) e Angelo Preciado (3° cartão amarelo).

Gustavo Scarpa (edema na coxa direita), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Lyanco (ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo), Índio (lesão no joelho direito) e Angelo Preciado (3° cartão amarelo). Pendurados: Lyanco, Tomás Pérez e Junior Alonso.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Lucas Casagrande (PR) Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)

Andrey Luiz de Freitas (PR) Quarto árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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