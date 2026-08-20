Criciúma x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 24ª rodada da Série B
Líder da Série B, Criciúma recebe o Fortaleza, terceiro colocado, neste domingo (23), no Heriberto Hülse, pela 24ª rodada
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Criciúma e Fortaleza se enfrentam neste domingo (23), às 18h30, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.
No primeiro turno, o Fortaleza venceu o confronto por 3 a 2, no Castelão. Uma das três derrotas do Criciúma na competição, inclusive, foi justamente diante do Leão do Pici.
Como chegam as equipes
Criciúma
O Criciúma segue na liderança da Série B, com 44 pontos, e chega ao confronto após empatar em 1 a 1 com o Botafogo-SP, fora de casa. O Tigre sofreu o gol de empate nos últimos minutos da partida.
Antes disso, a equipe havia vencido o Goiás por 1 a 0 e busca voltar a conquistar os três pontos diante do seu torcedor para manter a liderança da competição.
Para a partida, o técnico Eduardo Baptista terá os retornos de Luciano Castán, Willean Lepo, Gui Lobo e Otero. Por outro lado, Bruno Alves e Waguininho estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo.
Fortaleza
O Fortaleza ocupa a quarta colocação da Série B e busca encerrar uma sequência de três empates consecutivos na competição. Na última rodada, o Leão do Pici empatou em 1 a 1 com o São Bernardo.
Antes disso, a equipe havia ficado na igualdade diante de Cuiabá e Juventude. Entre os resultados recentes, o Fortaleza também foi eliminado pelo Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil.
O desempenho como visitante segue sendo um dos pontos de atenção da equipe. Atualmente, o Fortaleza tem a 15ª campanha fora de casa e acumula seis partidas sem vencer fora de casa, com três derrotas e três empates, somando todas as competições.
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Onde assistir Criciúma x Fortaleza ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN e SportyNet
- Streaming: Disney+
- TV aberta: XSports
- YouTube: SportyNet
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Prováveis escalações
Criciúma (Técnico: Eduardo Baptista)
Airton; César Martins, Rodrigo Fagundes e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo Biasi, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Nicolas e Otero (Jhonata Robert).
- Desfalques: Bruno Alves e Waguininho (suspensos pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Eduardo Biasi, Fellipe Mateus, Nicolas, Marcelo Hermes, Ruan Rodrigues, Tiaguinho e Jhonata Robert.
Fortaleza (Técnico: Paulo Autuori)
João Ricardo; Mailton, Tomás Cardona, Lucas Gazal e Maurício Lima (Mucuri); Ryan Gustavo, Rodriguinho e Lucas Sasha; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Miritello.
- Dúvidas: Lucca Prior (contusão no joelho), Gabriel Fuentes (problema físico) e Ronald (lesão na posterior da coxa).
- Desfalque: Pierre (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).
- Pendurados: Lucas Sasha, Miritello e Rodriguinho.
Arbitragem
- Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
- Assistente 1: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
- Assistente 2: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)
- Quarto árbitro: Dioneglei da Silva Vianna (SC)
- VAR: Vinicius Furlan (SP)
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