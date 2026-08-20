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Ceará x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 24ª rodada da Série B

Separados por quatro pontos na zona de rebaixamento, Ceará e Londrina fazem confronto direto neste sábado, na Arena Castelão

Por Lucas Valle Publicado em 20/08/2026 às 9:06
Ceará e Londrina se enfrentam pela Série B
Ceará e Londrina se enfrentam pela Série B - Arte/Blog do Torcedor

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Ceará e Londrina se enfrentam neste sábado (22), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para deixar a zona de rebaixamento. O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Londrina aparece em 18º, com 21 pontos. O primeiro clube fora do Z-4 tem 26 pontos, o que torna o duelo crucial na disputa contra a queda.

Como chegam as equipes

Ceará

O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e chega para o confronto após duas derrotas consecutivas na Série B. O Vozão perdeu por 3 a 1 para o Cuiabá e, na rodada seguinte, foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0.

A equipe comandada por Daniel Paulista busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer e tentar deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória também pode ser importante para abrir distância do próprio Londrina, adversário direto na luta pela permanência.

Para a partida, o Ceará terá uma longa lista de desfalques. Além dos jogadores entregues ao departamento médico, Matheus Araújo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Richard é dúvida após deixar o campo lesionado na derrota para o Náutico.

Londrina

O Londrina vive um momento delicado na Série B. O Tubarão empatou em 0 a 0 com o Atlético-GO na última rodada e chegou aos 21 pontos, permanecendo na 18ª colocação.

O resultado aumentou a sequência sem vitórias da equipe, que agora busca reencontrar o caminho dos três pontos em um confronto direto para tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o primeiro time fora do Z-4 soma 26 pontos.

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Uma vitória diante do Ceará pode ser fundamental para o Londrina reduzir a distância para os adversários que estão fora da zona e ganhar força na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir Ceará x Londrina ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+

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Prováveis escalações

Ceará (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Nogueira (Richard); Rafael Ramos, Gabriel Silva, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca Holanda.

  • Desfalques: Éder, Bryan Borges, Vina, Enzo Lodovico, Zanocelo, Pedro Gilmar e Thalisson, todos no departamento médico, além de Matheus Araújo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
  • Dúvida: Richard, que saiu lesionado contra o Náutico.
  • Pendurados: Rafael Ramos, Sanchez, Bryan Borges, Richardson, Enzo Lodovico e Lucca.

Londrina (Técnico: Rogério Micale)

Kozlinski; Kauê Leonardo, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Lucas Marques, João Vitor e João Tavares; Vitinho, William Pottker e Paulinho Moccelin.

  • Desfalque: Geovane Meurer (em transição física).
  • Pendurados: Heron, João Tavares, João Vitor, Kauê Leonardo, Kevyn, Kozlinski, Rafael Monteiro, Gilberto e Vitinho.

 

Arbitragem

  • Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
  • Assistente 2: Juarez de Mello Junior (RS)
  • Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
  • VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.