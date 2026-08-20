Ceará x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 24ª rodada da Série B
Separados por quatro pontos na zona de rebaixamento, Ceará e Londrina fazem confronto direto neste sábado, na Arena Castelão
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Ceará e Londrina se enfrentam neste sábado (22), às 18h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam para deixar a zona de rebaixamento. O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, enquanto o Londrina aparece em 18º, com 21 pontos. O primeiro clube fora do Z-4 tem 26 pontos, o que torna o duelo crucial na disputa contra a queda.
Como chegam as equipes
Ceará
O Ceará ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e chega para o confronto após duas derrotas consecutivas na Série B. O Vozão perdeu por 3 a 1 para o Cuiabá e, na rodada seguinte, foi derrotado pelo Náutico por 1 a 0.
A equipe comandada por Daniel Paulista busca aproveitar o fator casa para voltar a vencer e tentar deixar a zona de rebaixamento. Uma vitória também pode ser importante para abrir distância do próprio Londrina, adversário direto na luta pela permanência.
Para a partida, o Ceará terá uma longa lista de desfalques. Além dos jogadores entregues ao departamento médico, Matheus Araújo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Richard é dúvida após deixar o campo lesionado na derrota para o Náutico.
Londrina
O Londrina vive um momento delicado na Série B. O Tubarão empatou em 0 a 0 com o Atlético-GO na última rodada e chegou aos 21 pontos, permanecendo na 18ª colocação.
O resultado aumentou a sequência sem vitórias da equipe, que agora busca reencontrar o caminho dos três pontos em um confronto direto para tentar deixar a zona de rebaixamento. Atualmente, o primeiro time fora do Z-4 soma 26 pontos.
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Uma vitória diante do Ceará pode ser fundamental para o Londrina reduzir a distância para os adversários que estão fora da zona e ganhar força na luta contra o rebaixamento.
Onde assistir Ceará x Londrina ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
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Prováveis escalações
Ceará (Técnico: Daniel Paulista)
Matheus Nogueira (Richard); Rafael Ramos, Gabriel Silva, Júlio César e Sávio; João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Lucca Holanda.
- Desfalques: Éder, Bryan Borges, Vina, Enzo Lodovico, Zanocelo, Pedro Gilmar e Thalisson, todos no departamento médico, além de Matheus Araújo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
- Dúvida: Richard, que saiu lesionado contra o Náutico.
- Pendurados: Rafael Ramos, Sanchez, Bryan Borges, Richardson, Enzo Lodovico e Lucca.
Londrina (Técnico: Rogério Micale)
Kozlinski; Kauê Leonardo, Wallace, Gabriel Lacerda e Heron; Lucas Marques, João Vitor e João Tavares; Vitinho, William Pottker e Paulinho Moccelin.
- Desfalque: Geovane Meurer (em transição física).
- Pendurados: Heron, João Tavares, João Vitor, Kauê Leonardo, Kevyn, Kozlinski, Rafael Monteiro, Gilberto e Vitinho.
Arbitragem
- Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
- Assistente 1: Cipriano da Silva Sousa (TO)
- Assistente 2: Juarez de Mello Junior (RS)
- Quarto árbitro: Léo Simão Holanda (CE)
- VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
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