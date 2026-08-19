Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/08)? Confira a programação completa
Flamengo e Cruzeiro decidem uma vaga nas quartas da Libertadores nesta quarta-feira, com transmissão da Globo após Quem Ama Cuida; saiba mais
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O jogo que vai passar na Globo nesta quarta-feira, 19 de agosto, é Flamengo x Cruzeiro, pela Copa Libertadores de 2026. As equipes se enfrentam às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final.
O confronto decisivo será exibido ao vivo pela TV Globo, após a novela “Quem Ama Cuida”. Na programação da Globo Nordeste, a transmissão está prevista para começar às 21h15.
A narração será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Roger Flores.
Qual jogo vai passar na Globo hoje?
A Globo transmite Flamengo x Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
- Jogo: Flamengo x Cruzeiro
- Competição: Copa Libertadores 2026
- Data: quarta-feira, 19 de agosto
- Horário: 21h30
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: TV Globo
- Narração: Luis Roberto
- Comentários: Junior e Roger Flores
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Flamengo e Cruzeiro decidem vaga nas quartas de final
O duelo no Maracanã define qual equipe avançará às quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, disputado no Mineirão, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1.
Com a igualdade no confronto de ida, quem vencer nesta quarta-feira garante a classificação. Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.
Programação da Globo Nordeste hoje (19/08)
- 04:00 - Hora Um
- 06:00 - Bom Dia Pernambuco
- 08:30 - Bom Dia Brasil
- 09:30 - Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 - Mais Você
- 11:45 - NE1
- 13:00 - Globo Esporte
- 13:25 - Jornal Hoje
- 14:35 - Edição Especial - Além do Tempo
- 15:20 - Sessão da Tarde - Pureza
- 16:55 - Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
- 17:55 - A Nobreza do Amor
- 18:35 - NE2
- 19:00 - Por Você
- 19:40 - Jornal Nacional
- 20:40 - Quem Ama Cuida
- 21:15 - Libertadores - Flamengo x Cruzeiro
- 23:30 - Segue o Jogo
- 23:45 - Justiça 2
- 00:35 - Jornal da Globo
- 01:25 - Reapresentação - A Nobreza do Amor
- 02:00 - Reapresentação - Por Você
- 02:40 - Comédia na Madruga I
- 03:20 - Comédia na Madruga II