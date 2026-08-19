fechar
Onde assistir |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/08)? Confira a programação completa

Flamengo e Cruzeiro decidem uma vaga nas quartas da Libertadores nesta quarta-feira, com transmissão da Globo após Quem Ama Cuida; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 9:06
Imagem do jogo entre Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão
Imagem do jogo entre Cruzeiro x Flamengo, no Mineirão - Gustavo Aleixo/ Cruzeiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O jogo que vai passar na Globo nesta quarta-feira, 19 de agosto, é Flamengo x Cruzeiro, pela Copa Libertadores de 2026. As equipes se enfrentam às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final.

O confronto decisivo será exibido ao vivo pela TV Globo, após a novela “Quem Ama Cuida”. Na programação da Globo Nordeste, a transmissão está prevista para começar às 21h15.

A narração será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Roger Flores.

Leia Também

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo transmite Flamengo x Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

  • Jogo: Flamengo x Cruzeiro
  • Competição: Copa Libertadores 2026
  • Data: quarta-feira, 19 de agosto
  • Horário: 21h30
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: TV Globo
  • Narração: Luis Roberto
  • Comentários: Junior e Roger Flores

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Flamengo e Cruzeiro decidem vaga nas quartas de final

O duelo no Maracanã define qual equipe avançará às quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, disputado no Mineirão, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1.

Com a igualdade no confronto de ida, quem vencer nesta quarta-feira garante a classificação. Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.

Programação da Globo Nordeste hoje (19/08)

  • 04:00 - Hora Um
  • 06:00 - Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 - Bom Dia Brasil
  • 09:30 - Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 - Mais Você
  • 11:45 - NE1
  • 13:00 - Globo Esporte
  • 13:25 - Jornal Hoje
  • 14:35 - Edição Especial - Além do Tempo
  • 15:20 - Sessão da Tarde - Pureza
  • 16:55 - Vale a Pena Ver de Novo - Avenida Brasil
  • 17:55 - A Nobreza do Amor
  • 18:35 - NE2
  • 19:00 - Por Você
  • 19:40 - Jornal Nacional
  • 20:40 - Quem Ama Cuida
  • 21:15 - Libertadores - Flamengo x Cruzeiro
  • 23:30 - Segue o Jogo
  • 23:45 - Justiça 2
  • 00:35 - Jornal da Globo
  • 01:25 - Reapresentação - A Nobreza do Amor
  • 02:00 - Reapresentação - Por Você
  • 02:40 - Comédia na Madruga I
  • 03:20 - Comédia na Madruga II

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
LIBERTADORES

Flamengo x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores
Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A
Série A

Corinthians x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 23ª rodada da Série A

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.