Qual jogo vai passar na Globo hoje (19/08)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Flamengo e Cruzeiro decidem uma vaga nas quartas da Libertadores nesta quarta-feira, com transmissão da Globo após Quem Ama Cuida; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O jogo que vai passar na Globo nesta quarta-feira, 19 de agosto, é Flamengo x Cruzeiro, pela Copa Libertadores de 2026. As equipes se enfrentam às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das oitavas de final.

O confronto decisivo será exibido ao vivo pela TV Globo, após a novela “Quem Ama Cuida”. Na programação da Globo Nordeste, a transmissão está prevista para começar às 21h15.

A narração será de Luis Roberto, com comentários de Junior e Roger Flores.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo transmite Flamengo x Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Jogo: Flamengo x Cruzeiro

Flamengo x Cruzeiro Competição: Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores 2026 Data: quarta-feira, 19 de agosto

quarta-feira, 19 de agosto Horário: 21h30

21h30 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Maracanã, no Rio de Janeiro Transmissão: TV Globo

TV Globo Narração: Luis Roberto

Luis Roberto Comentários: Junior e Roger Flores

Flamengo e Cruzeiro decidem vaga nas quartas de final

O duelo no Maracanã define qual equipe avançará às quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, disputado no Mineirão, Flamengo e Cruzeiro empataram por 1 a 1.

Com a igualdade no confronto de ida, quem vencer nesta quarta-feira garante a classificação. Não há vantagem pelo número de gols marcados fora de casa.

Programação da Globo Nordeste hoje (19/08)