Olimpia x Vasco ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana
Após o empate no primeiro encontro, paraguaios e cariocas voltam a se enfrentar em Assunção com uma vaga nas quartas de final em disputa; confira
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Olimpia e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2026.
O primeiro duelo, disputado em São Januário, terminou empatado por 0 a 0. Assim, uma vitória simples para qualquer uma das equipes garante a classificação para as quartas de final.
Se houver novo empate, independentemente do placar, a vaga será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado receberá ainda uma premiação de US$ 700 mil e enfrentará River Plate ou Santa Fé na próxima fase.
Como chegam as equipes
O Olimpia chega à decisão após conquistar o título do Torneio Apertura, encerrando a campanha com 49 pontos. A equipe paraguaia também vem de vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Ameliano e goleou o Rubio Nu por 5 a 0.
O fator casa é um dos pontos que o Decano tentará utilizar na partida. Nos últimos 15 compromissos como mandante, o Olimpia acumulou dez vitórias e apenas uma derrota. Para o confronto, Pablo Sánchez conta com reforços ofensivos como Braian Romero e Franco Alfonso.
O Vasco atravessa um período de pressão no Campeonato Brasileiro e ocupa a penúltima posição da competição. O Cruzmaltino vem de derrota por 3 a 0 para o Santos e soma mais de 270 minutos sem balançar as redes, apesar de ter finalizado 54 vezes nas últimas três partidas.
Os clubes já se enfrentaram duas vezes na fase de grupos da atual Sul-Americana. O time carioca venceu por 3 a 0 no Rio de Janeiro, enquanto o Olimpia respondeu em Assunção com uma vitória por 3 a 1.
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Onde assistir ao vivo
Olimpia x Vasco terá transmissão ao vivo e exclusiva do Paramount+, no streaming. A plataforma será a única opção informada para acompanhar o duelo decisivo no Brasil.
Possíveis escalações
Olimpia (Técnico: Pablo Sánchez)
- Gastón Olveira; Cáceres, Bentaberry, Gamarra e Matus; Richard Sánchez e Quintana; Rubén Lezcano (ou Cardozo), Franco Alfonso e Delmás (ou Benítez); Braian Romero.
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
- Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas (ou Tchê Tchê); Adson, Andrés Gómez e Claudio Spinelli (ou David).
O time carioca não contará com o volante Jair, lesionado na coxa. Brenner também está fora, enquanto Santiago Sosa e Facundo Colidio não puderam ser inscritos para esta fase da competição.
Histórico mantém confronto equilibrado
O retrospecto geral entre as equipes registra duas vitórias para cada lado e um empate. Na atual temporada, além do empate sem gols no primeiro jogo das oitavas, os dois clubes dividiram vitórias na fase de grupos.
O Vasco venceu o primeiro encontro por 3 a 0, enquanto o Olimpia levou a melhor no Paraguai, vencendo por 3 a 1.
Defensores del Chaco deve receber grande público
A expectativa é de estádio cheio para a decisão em Assunção. Dos 35 mil ingressos disponíveis para o público local, restavam cerca de mil. A carga de 2 mil entradas destinada aos torcedores visitantes também deve se esgotar.
O jogador Esteban Matus destacou a necessidade de o Olimpia ter uma postura mais agressiva atuando diante de sua torcida. Pelo lado vascaíno, a busca será por uma reação ofensiva para encerrar a sequência sem gols e conquistar a classificação fora de casa.
Ficha técnica
- Jogo: Olimpia x Vasco
- Competição: Copa Sul-Americana 2026 – oitavas de final, jogo de volta
- Data: quinta-feira, 20 de agosto de 2026
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
- Transmissão: Paramount+ (streaming)