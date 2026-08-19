LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores

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Após empate na ida, Mirassol busca a classificação em Quito, enquanto LDU aposta na força de casa e na altitude para avançar às quartas

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LDU e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca, em Quito, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.

Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, disputado no Maião, a classificação está em aberto. A LDU decide em casa, a 2.850 metros de altitude, enquanto o Mirassol busca superar as dificuldades para avançar às quartas de final.

Como chegam as equipes

Mirassol

O Mirassol chega para a decisão após sofrer uma pesada derrota por 5 a 1 para o Flamengo, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe, que também foi eliminada da Copa do Brasil pelo Grêmio.

O empate por 1 a 1 no jogo de ida deixou a decisão aberta, mas o Mirassol terá como principal desafio lidar com a altitude de Quito. O clube equatoriano costuma aproveitar as condições de jogo na Casa Blanca para aumentar a pressão sobre os adversários.

Negueba segue fora após sofrer uma lesão multiligamentar no joelho justamente no confronto contra a LDU pela fase de grupos. José Aldo também permanece no departamento médico.

LDU

A LDU chega mais confiante para o confronto decisivo. Depois do empate com o Mirassol no Brasil, a equipe venceu o Aucas por 1 a 0 fora de casa pelo Campeonato Equatoriano.

A equipe comandada por Gustavo Álvarez agora volta a Quito para decidir a classificação diante da torcida. A altitude de 2.850 metros é um dos principais fatores do confronto e pode ser determinante no desempenho do Mirassol.

Na fase de grupos, a LDU terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos, pelos critérios de desempate. O clube também venceu o Mirassol por 2 a 0 no confronto disputado na Casa Blanca.

José Quintero é desfalque por lesão. Gonzalo Valle deve permanecer no gol, enquanto Sebastián González e Juan Rodríguez disputam uma vaga no meio-campo.

Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

Streaming: Disney+ Premium

Retrospecto

LDU e Mirassol já se enfrentaram três vezes, todas pela atual edição da Libertadores. Cada equipe venceu uma partida e houve um empate.

No primeiro encontro, o Mirassol venceu por 2 a 0 no Maião. Na partida seguinte, a LDU ganhou pelo mesmo placar em Quito. Já no jogo de ida das oitavas de final, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)

Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Richard Mina e José Cuero; Sebastián González (Juan Rodríguez), Fernando Cornejo, Gabriel Villamil e Jesús Pretell; Deyverson e Michael Estrada.

Desfalque: José Quintero.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Japa; Alesson, Eduardo e Fernandinho; Bruno Santos.

Desfalques: Negueba e José Aldo.

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