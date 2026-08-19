LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
Após empate na ida, Mirassol busca a classificação em Quito, enquanto LDU aposta na força de casa e na altitude para avançar às quartas
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
LDU e Mirassol se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca, em Quito, no Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores de 2026.
Após o empate por 1 a 1 no primeiro confronto, disputado no Maião, a classificação está em aberto. A LDU decide em casa, a 2.850 metros de altitude, enquanto o Mirassol busca superar as dificuldades para avançar às quartas de final.
Como chegam as equipes
Mirassol
O Mirassol chega para a decisão após sofrer uma pesada derrota por 5 a 1 para o Flamengo, no Maião, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado aumentou a pressão sobre a equipe, que também foi eliminada da Copa do Brasil pelo Grêmio.
O empate por 1 a 1 no jogo de ida deixou a decisão aberta, mas o Mirassol terá como principal desafio lidar com a altitude de Quito. O clube equatoriano costuma aproveitar as condições de jogo na Casa Blanca para aumentar a pressão sobre os adversários.
Negueba segue fora após sofrer uma lesão multiligamentar no joelho justamente no confronto contra a LDU pela fase de grupos. José Aldo também permanece no departamento médico.
LDU
A LDU chega mais confiante para o confronto decisivo. Depois do empate com o Mirassol no Brasil, a equipe venceu o Aucas por 1 a 0 fora de casa pelo Campeonato Equatoriano.
A equipe comandada por Gustavo Álvarez agora volta a Quito para decidir a classificação diante da torcida. A altitude de 2.850 metros é um dos principais fatores do confronto e pode ser determinante no desempenho do Mirassol.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na fase de grupos, a LDU terminou na liderança do Grupo G, com 12 pontos, pelos critérios de desempate. O clube também venceu o Mirassol por 2 a 0 no confronto disputado na Casa Blanca.
José Quintero é desfalque por lesão. Gonzalo Valle deve permanecer no gol, enquanto Sebastián González e Juan Rodríguez disputam uma vaga no meio-campo.
Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Streaming: Disney+ Premium
Retrospecto
LDU e Mirassol já se enfrentaram três vezes, todas pela atual edição da Libertadores. Cada equipe venceu uma partida e houve um empate.
No primeiro encontro, o Mirassol venceu por 2 a 0 no Maião. Na partida seguinte, a LDU ganhou pelo mesmo placar em Quito. Já no jogo de ida das oitavas de final, as equipes empataram por 1 a 1.
- Botafogo x Cienciano: onde assistir, horário e escalações das oitavas de final da Sul-Americana
- Corinthians x Rosario Central: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Libertadores
- Macará x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelas oitavas de final da Sul-Americana
Prováveis escalações
LDU (Técnico: Gustavo Álvarez)
Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Richard Mina e José Cuero; Sebastián González (Juan Rodríguez), Fernando Cornejo, Gabriel Villamil e Jesús Pretell; Deyverson e Michael Estrada.
- Desfalque: José Quintero.
Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura e Japa; Alesson, Eduardo e Fernandinho; Bruno Santos.
- Desfalques: Negueba e José Aldo.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!