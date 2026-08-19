Jogos de hoje (19/08): confira a programação do futebol, horários e onde assistir
Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG entram em campo, enquanto Sport e Fortaleza são destaques pela Série B nesta quarta-feira (19)
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A quarta-feira (19) terá uma programação movimentada de futebol, com destaque para a Libertadores, Sul-Americana e a Série B do Campeonato Brasileiro, além dos playoffs da Champions League e partidas pela MLS.
Entre os principais jogos do dia estão Cerro Porteño x Palmeiras e Flamengo x Cruzeiro, pela Libertadores, além de Atlético-MG x RB Bragantino, pela Sul-Americana. Na Série B, Avaí x Sport e Fortaleza x São Bernardo também são destaques.
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Jogos desta quarta-feira (19/08)
Campeonato Brasileiro - Série B
- 19h30 - Avaí x Sport - Disney+
- 19h30 - Fortaleza x São Bernardo - ESPN 4, Disney+, XSports, SportyNet e YouTube do SportyNet
- 20h30 - Cuiabá x Operário-PR - Disney+
- 20h30 - Vila Nova x Ponte Preta - Disney+
- 21h30 - Botafogo-SP x Criciúma - ESPN 4 e Disney+
Copa Libertadores
- 19h - Cerro Porteño x Palmeiras - Paramount+
- 19h - Coquimbo Unido x Platense - Paramount+
- 21h30 - Flamengo x Cruzeiro - Globo, SporTV, GE TV e Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h - Atlético-MG x RB Bragantino - ESPN e Disney+
- 21h30 - Independiente Santa Fe x River Plate - ESPN e Disney+
- 21h30 - Montevideo City Torque x Tigre - Paramount+
Champions League - Playoffs
- 16h - Celtic x LASK - Space e HBO Max
- 16h - Hapoel Be'er Sheva x Sabah FK - HBO Max
- 16h - NEC Nijmegen x Bodø/Glimt - HBO Max e YouTube da TNT Sports
- 16h - Slovan Bratislava x NK Celje - HBO Max
LaLiga
- 16h - Atlético de Madrid x Málaga - Disney+, Prime Video e YouTube da CazéTV
Amistoso internacional
- 15h - Barcelona x Al Ahly - Barça Play (streaming)
King's Cup - Arábia Saudita
- 13h15 - Damac x Al-Taawoun - Sem transmissão para o Brasil
- 13h30 - Jeddah x Al-Kholood - Sem transmissão para o Brasil
- 15h - Al Ula x Al-Fateh - Sem transmissão para o Brasil
MLS
- 20h30 - Columbus Crew x CF Montréal - MLS Pass
- 20h30 - DC United x New England Revolution - MLS Pass
- 20h30 - FC Cincinnati x New York City FC - MLS Pass
- 20h30 - New York Red Bulls x Nashville SC - MLS Pass
- 20h30 - Orlando City x Chicago Fire - MLS Pass
- 20h30 - Philadelphia Union x Inter Miami - MLS Pass
- 20h30 - Toronto FC x Charlotte FC - MLS Pass
- 21h - Sporting Kansas City x St. Louis City - MLS Pass
- 21h30 - Minnesota United x Atlanta United - MLS Pass
- 22h30 - Colorado Rapids x Los Angeles FC - MLS Pass
- 22h30 - Real Salt Lake x FC Dallas - MLS Pass
- 22h30 - Seattle Sounders x Austin FC - MLS Pass
- 23h30 - LA Galaxy x San Jose Earthquakes - MLS Pass
- 23h30 - Portland Timbers x San Diego FC - MLS Pass
- 23h30 - Vancouver Whitecaps x Houston Dynamo - MLS Pass
Onde assistir aos jogos de hoje?
As partidas desta quarta-feira (19) serão transmitidas por diferentes plataformas de TV e streaming. Confira onde assistir a cada canal:
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- ESPN – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura e no Disney+.
- Disney+ – Plataforma de streaming que transmite partidas da ESPN mediante assinatura.
- Paramount+ – Serviço de streaming por assinatura com transmissões da Libertadores e Sul-Americana.
- Globo – Emissora de TV aberta com transmissão de Flamengo x Cruzeiro.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura.
- GE TV – Canal do Grupo Globo no YouTube com transmissões selecionadas.
- ESPN 4 – Canal esportivo disponível em plataformas de TV por assinatura.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível em diferentes regiões e operadoras.
- SportyNet – Canal esportivo com transmissões selecionadas.
- YouTube do SportyNet – Canal no YouTube com transmissões gratuitas selecionadas.
- Space – Canal de TV por assinatura com transmissão de partidas selecionadas.
- YouTube da TNT Sports – Canal oficial no YouTube com transmissões selecionadas.
- Prime Video – Plataforma de streaming com transmissões esportivas selecionadas.
- CazéTV – Canal esportivo disponível no YouTube.
- MLS Pass – Serviço de streaming da MLS disponível pela Apple TV.