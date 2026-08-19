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Atlético de Madrid x Málaga: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 1ª rodada da Laliga

Atlético de Madrid estreia em casa diante do Málaga, que retorna à elite espanhola após oito anos; veja as principais informações da partida

Por Lucas Valle Publicado em 19/08/2026 às 8:28
Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam pela Laliga
Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam pela Laliga - Arte/Blog do Torcedor

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Atlético de Madrid e Málaga se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pela primeira rodada da LaLiga 2026/27.

O duelo marca o início da caminhada das duas equipes no Campeonato Espanhol. O Atlético de Madrid busca aproveitar o mando de campo para começar a temporada com vitória, enquanto o Málaga volta à primeira divisão espanhola após oito anos.

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Momento das equipes

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid começa a temporada como um dos favoritos e aposta na força como mandante para largar com três pontos. A equipe comandada por Diego Simeone conta com novidades importantes no elenco, como Cristian Romero, Alejandro Grimaldo e Kang-In Lee.

Apesar dos reforços, o treinador terá algumas baixas. Alexander Sorloth está fora por conta de uma lesão muscular, enquanto Julián Álvarez deve começar a partida no banco de reservas.

A expectativa é de que Simeone utilize o confronto para observar a formação da equipe para a sequência da temporada, já que o Atlético terá pela frente uma longa campanha no Campeonato Espanhol.

Málaga

O Málaga está de volta à elite do futebol espanhol depois de oito anos longe da primeira divisão. A equipe terá logo na estreia um dos desafios mais difíceis possíveis, atuando fora de casa contra o Atlético de Madrid.

Sob o comando de Juan Francisco Funes, o time andaluz tenta surpreender o adversário e começar a campanha na LaLiga com um resultado positivo.

Porém, o Málaga terá problemas no elenco. Entre os jogadores que não estarão disponíveis estão Fernando Calero e Carlos Dotor, que ficam fora por questões físicas.

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Onde assistir Atlético de Madrid x Málaga ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Streaming: CazéTV (Youtube), Disney+ e Prime Vídeo 

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Prováveis escalações

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)

Jan Oblak; Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Pablo Barrios e Koke; Kang-In Lee, Giuliano Simeone e Arnau Ortiz; Ademola e Lookman

  • Desfalques: Alexander Sorloth.
  • Dúvida: Julián Álvarez.

Málaga (Técnico: Juan Funes)

Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea e José Salinas; David Larrubia, Rafa Rodríguez e Izan Merino; Dani Lorenzo; Chupe e Joaquín Muñoz.

Arbitragem

  • Árbitro: Adrián Cordero Vega
  • VAR: Iván Caparrós

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.