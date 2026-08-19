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Arsenal x Coventry ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

Atual campeão inglês estreia diante de equipe recém-promovida, enquanto os visitantes iniciam a temporada após campanha de destaque na segunda divisão

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 9:29
Imagem do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal
Imagem do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal - Reprodução/ Arsenal

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Arsenal e Coventry se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela rodada de abertura da Premier League 2026/27.

Atual campeão inglês, o Arsenal inicia a defesa do título diante do Coventry, que retorna à elite após 25 anos. A equipe londrina chega para a estreia após vencer o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield.

Do outro lado, o Coventry City começa sua trajetória na primeira divisão depois de conquistar o título da Championship com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. O time é comandado por Frank Lampard.

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Como chegam as equipes

Os Gunners encerraram a temporada anterior com o título da Premier League, encerrando um período de 22 anos sem conquistar o Campeonato Inglês. Para 2026/27, a equipe reforçou o elenco com nomes como Bruno Guimarães e Christos Tzolis.

Na preparação mais recente, o Arsenal venceu o Manchester City por 3 a 0 na Community Shield, com gols de Odegaard, Havertz e Calafiori. Nos últimos cinco amistosos, foram três vitórias e duas derrotas.

O Coventry chega embalado pela campanha que garantiu o acesso à Premier League. Na última Championship, a equipe teve o melhor ataque, com 97 gols marcados, e também a defesa menos vazada, com 45 gols sofridos.

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O clube visitante também movimentou o elenco para a nova temporada, com as chegadas de jogadores como Carl Rushworth, Caleb Yirenkyi e Loum Tchaouna. Gustavo Hamer retornou ao clube, enquanto Frank Onyeka permaneceu em definitivo.

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Onde assistir ao vivo

Arsenal x Coventry terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming, para os torcedores que quiserem acompanhar a estreia das equipes na Premier League 2026/27.

Possíveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

  • Raya; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard e Guimarães (ou Rice); Saka, Havertz e Tzolis.

William Saliba e Jurrien Timber são baixas por lesão.

Coventry (Técnico: Frank Lampard)

  • Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda e Dasilva; Onyeka, Yirenkyi e Grimes; Tchaouna, Simms e Thomas-Asante.

O defensor Luke Woolfenden está fora, enquanto Jack Rudoni é dúvida para a partida.

Retrospecto do confronto

O histórico recente é favorável ao Arsenal. Os Gunners venceram os últimos cinco confrontos contra o Coventry, com 16 gols marcados e apenas dois sofridos.

O encontro oficial mais recente aconteceu pela Copa da Inglaterra de 2014, quando o Arsenal venceu por 4 a 0. Pela Premier League, o último duelo ocorreu em 2001, também com vitória londrina, por 1 a 0.

Ficha técnica

  • Jogo: Arsenal x Coventry
  • Competição: Premier League 2026/27 – rodada de abertura
  • Data: sexta-feira, 21 de agosto de 2026
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra
  • Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.