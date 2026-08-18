Vila Nova x Ponte Preta ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B

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Terceiro colocado busca manter a recuperação diante de sua torcida, enquanto a equipe campineira tenta encerrar um longo período sem vitórias

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Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

O time goiano chega ao confronto na terceira colocação, com 37 pontos, e busca manter a regularidade na parte superior da tabela. A Ponte Preta, por outro lado, ocupa a última posição da competição, com 10 pontos conquistados em 22 partidas.

Como chegam as equipes

O Vila Nova chega com a confiança renovada após vencer o Atlético-GO por 2 a 0 no clássico. O resultado encerrou uma sequência de dois tropeços e manteve a equipe goiana na terceira posição da Série B.

O Tigre também sustenta uma sequência de regularidade na competição. O clube completou 19 rodadas consecutivas dentro do grupo dos seis primeiros colocados e tenta aproveitar o fator casa para ampliar sua pontuação.

A Ponte Preta vive uma situação diferente. A equipe paulista acumula 16 partidas sem vencer, com 13 derrotas no período. Na rodada anterior, a Macaca empatou por 1 a 1 com o Náutico e segue em busca de uma reação para melhorar sua situação na tabela.

Com apenas 10 pontos em 22 jogos, o clube campineiro apresenta 15% de aproveitamento até o momento na competição.

Onde assistir ao vivo

Vila Nova x Ponte Preta terá transmissão exclusiva do Disney+. A plataforma de streaming exibirá o confronto ao vivo para os assinantes.

Vila Nova tenta manter sequência entre os primeiros

Além da vitória no clássico, o Vila Nova busca ampliar sua presença no grupo de cima da classificação. O técnico Guto Ferreira tratou o momento recente da equipe como um ponto de retomada na campanha.

A Ponte Preta, por sua vez, tenta encontrar uma resposta dentro de campo em meio às dificuldades enfrentadas pelo clube. Márcio Zanardi afirmou que os problemas da equipe vão além das questões relacionadas a salários e estrutura.

Ficha Técnica